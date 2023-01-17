AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, hem vatandaşların sorunlarını dinliyor, hem de sorunların çözümünü sağlıyor.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, hem vatandaşların sorunlarını dinliyor, hem de sorunların çözümünü sağlıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, her gün yüzlerle vatandaşla bir araya geliyor, gerek il başkanlığında ve gerekse vatandaşların evlerine kadar giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selamını vatandaşlara ileten Çalkın, vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Çalkın, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek not alıyor. Çalkın, daha sonra sorunların çözülmesi için ilgili birim müdürlerini arayarak bildiriyor. Çalkın, vatandaşlar tarafından iletilen sorunları kendisini bizzat takip ederek, sorunların kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Başkan Adem Çalkın, “Durmadan, yorulmadan, ilk günkü aşkla, Milletin kapısı AK Parti’mizde, Milletin derdi bizim derdimiz diyerek, milletimizi ağırlayıp sorun ve taleplerini dinliyoruz. Millete hizmet etmek için adeta yarışıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, başta sağlık olmak üzere her türlü sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden vatandaşlar, “Başkanımız bizimle yakından ilgileniyor. Her türlü sıkıntımıza koşuyor, bizlere yardımcı oluyor, Allah kendisinden razı olsun” dediler.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı’nda makam odasının kapısını sürekli açık tutan Çalkın’a vatandaşlar partiye gelerek direk ulaşabiliyor. Makamında ağırladığı vatandaşlarla çay içip sohbet eden Çalkın, vatandaşlara hizmet etmek için AK kadrolara gece gündüz durmak bilmeksizin çalıştıklarını kaydetti.