AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, makamında ağırladığı vatandaşlara, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlatıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, makamında ağırladığı vatandaşlara, AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlatıyor.

Başkan Adem Çalkın, geleneksel hale getirdiği vatandaş buluşmalarında yine makamında Karslıları ağırladı. İl Başkanlığı’nın kapılarını sonuna kadar vatandaşlara açan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinliyor, sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Özellikle AK Parti iktidarı döneminde Kars yapılan yatırımları tek tek vatandaşlara anlatan Çalkın, yatırımlarım devam etmesi için vatandaşlardan destek istiyor.

Günlük olarak İl Başkanlığı’nda yüzlerce vatandaşla bir araya gelen Çalkın, vatandaşlarla sohbet ediyor, çocuklarıyla birlikte ziyarete gelen vatandaşların ise çocuklarına çeşitli hediyeler veriyor. Herkesim parti ayrımı yapmaksızın vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Çalkın, sorunların çözümünü ise bizzat takip ediyor.

AK Parti İl Başkanlığı’na gelen herkesi güler yüzle karşılayan Çalkın, vatandaşların hizmetkarı olduklarını belirtti.

Başkan Adem Çalkın, “Amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek, bizler hizmet etmek, vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olmak için varız. Hep birlikte Kars’a güzel işler yapmak için çalışıyoruz. Bizlere güven herkesten Allah razı olsun. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı’na sorunlarını anlatmak için geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Sorunum vardı, bir türlü çözemiyordum. Başkanımla konuştum, anlattım sorunumu, Allah kendisinden razı olsun, hem sorunumu çözdü, hem de bana yardımcı oldu” diye duygularını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kendisini ziyaret eden vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamını iletiyor. Çalkın, vatandaşlara başta sağlık olmak üzere eğitimden, ulaşıma kadar AK Parti hükümetleri tarafından yapılan yatırımları anlatıyor. Kars’ta hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi veriyor.

AK Parti İl Başkanlığı’nda güler yüzle karşılanan ve sorunları çözülen vatandaşlar ise evlerinin yolunu tutuyor.