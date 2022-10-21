Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, aile ve ilçe ekonomisinin gelişmesi için kadın girişimcilere her alanda destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, aile ve ilçe ekonomisinin gelişmesi için kadın girişimcilere her alanda destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Hisarcık Belediyesi ve Kütahya Mikrofinans Şubesi işbirliği ile kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Aile ve ilçe ekonomisinin gelişmesi için kadın girişimcilerimize her alanda destek olmaya devam ediyoruz. Büyük özveri ve gayretle kalkınmada önemli yer edinen kadın girişimcilerimize hayırlı ve bereketli çalışmalar diliyorum” dedi.