Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen yapımı devam eden Hisarcık-Gediz çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Başkan Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçe Başkanımız Ahmet Çümen ile birlikte Hisarcık-Gediz çevre yolu yapımında incelemelerde bulunduk. Arazi bağlantı yolları ve istinat duvarları için taleplerimizi, hem firma yetkililerine hem de Karayolları bölge Müdürümüze ileterek, en kısa sürede yapılacağının sözünü aldık. Hisarcık için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.