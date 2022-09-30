AK Parti Hisarcık Gençlik Kollarının düzenlediği haftalık olağan toplantısına katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada, 2023’e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız” dedi.

AK Parti Hisarcık Gençlik Kollarının düzenlediği haftalık olağan toplantısına katılan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada, 2023’e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı İsmail Durmaz, eski AK Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve Belediye Meclis Üyesi Adil Eroğlu ile birlikte AK Parti Hisarcık Gençlik Kollarının düzenlediği haftalık olağan toplantısına katılarak gençlerle istişarelerde bulundu.

Başkan Çalışkan toplantıda yaptığı konuşmada,” Davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek, büyük ve güçlü Türkiye’mizin önderleri ve mirasçıları gençlerimizdir. İnşallah 2023’e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.