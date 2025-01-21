Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır taziye mesajında, "Dün gece Bolu-Kartalkaya ’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılaramıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda can kaybının artmaması ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temelli ediyorum" ifadelerini kullandı.