Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında paylaşmanın, birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuruna değinen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bayramlar; insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren; milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir.” dedi.

Başkan Çakın, mesajına şöyle devam etti:

“Bayramlar, İslam aleminin manevi bir zenginliği olup dayanışmayı perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının önemli kılındığı günlerdir. Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece; toplumumuzun bozulmadan dimdik ayakta kalacağına, bu birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirip geleceğe taşıyarak güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm bu anlamları hayatımıza kazandıran güçlü ruhla, bir Kurban Bayramı’na daha birlikte ve iç içe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, sevinç ve mutluluğun milletçe paylaşıldığı bayram günlerini dost ve akrabalarımız ile gönül gönüle geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kardeşlik ve yardımlaşmanın hassasiyetiyle sırt sırta veren değerli Uşaklı hemşerilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; maneviyat dolu bir bayram diliyorum.”

Bayramın şehirde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi adına Uşak Belediyesi’nin birçok tedbir aldığını da hatırlatan Başkan Çakın, trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.