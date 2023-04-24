Uşak Belediyesi tarafından kurulan, sosyal ve kültürel etkinliklerin adresi Genç Kuşak Topluluğu, gezilerine bir yenisini daha ekledi. Milli yatırımları yerinde gören topluluk, kentin kültürel değerleriyle de özel bir bayram yaşadı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve Genç Kuşak Topluluğu’nu heyecanlandıran gezi çağrısıyla; topluluk hızla hazırlıklarını tamamladı ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’ya gençlerle ziyaret gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul Sarayburnu Limanı’na yapılan gezi gençlere unutamayacağı anlar yaşattı.

Bayramın coşkusu İstanbul gezisiyle taçlandı

Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla düzenlenen gezinin başlangıcında Türkiye’nin ilk uçak ve en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ziyaret edildi. Geminin uçuş güvertesinde yer alan, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA gezinin gözde uçaklarından oldu.

Öğrencileri kendine hayran bırakan 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilen gemi, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşıyabiliyor. TCG Anadolu toplamda 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide, tam teşekküllü hastane imkânı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

Gemi gezisinin ardından rotasını Tarihi Yarımada’ya çeviren Genç Kuşak Topluluğu, Yerebatan Sarnıcı’nı, Ayasofya Camisini, Eminönü Meydanı’nı, Topkapı Sarayı’nı ve birçok tarihi yapıyı gezdi. Şehrin tarihini ve ilklerini öğrenen gençler mimari açıdan da yapıların özelliklerine dair bilgiler edindi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde düzenlenen sürpriz İstanbul ziyaretine katılan gençler, sosyal ve kültürel açıdan her daim yanlarında olan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkürlerini iletti.