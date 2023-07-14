Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Demokrasi zaferinin heyecanıyla taçlanan duyguların, şehitlerimize duyulan minnetle birleştiğini ifade eden Çakın; bayrağımıza ve vatan toprağımıza uzanan bütün ellerin kırılacağını vurguladı.

Hem Türk hem de dünya siyasi tarihine geçen 15 Temmuz’da şanlı bayrağımızı indirmeye yönelik gerçekleşen hain saldırıların, vatanseverlerimizin mücadelesiyle bastırıldığını anlatan Çakın; ‘‘15 Temmuz 2016 günü aziz Türk milleti bir kez daha şanlı duruşunu sergilemiştir” dedi. Çakın bu alçak darbe girişiminde bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna tankların önüne geçebilecek kadar cesur olan Türk Milletinin 15 Temmuz günü yeni bir destan yazdığını ifade etti.

Başkan Çakın mesajına şöyle devam etti:

“15 Temmuz, bir olmak ve mukaddes toprakların asıl sahibinin millet olduğunu tarihe kazımak demektir. 15 Temmuz fedakârlık ve vatan sevgisi demek; milli ve manevi değerlere, vatan toprağına ve al bayrağımıza can pahasına sahip çıkmak demektir. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, bu topraklar üzerinde kirli emellere sahip olan hiçbir kuvvet, milletimizin iman dolu göğsünden öteye geçemeyecektir. Şüphesiz, geçmişinde defalarca tarih yazan Türk Milleti, hiçbir suretle kutsal değerlerine el sürülmesine, hele ki vatan toprağının işgal edilmesine izin vermeyecektir. Büyük bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçen 15 Temmuz’da milletimiz; tıpkı Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi şartlar ne olursa olsun ülkemizin geleceği adına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Elbette tüm yurdumuzda olduğu gibi Uşak’ımızda da tüm vatansever hemşehrilerimiz sokağa dökülmüş, kadın erkek genç yaşlı demeden kent meydanında birlik olarak o kara gecede memleketimizin kutsal topraklarını şanlı al bayrağımızla donatmıştır. Sabaha kadar süren ezan seslerinin eşlik ettiği kalplerdeki vatan sevgisi, o gece tüm alçaklara bir kez daha bu milletin gücünü göstermiştir. Başta Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin olmak üzere; o kara gecede vatan sevgisiyle meydanlara dökülen ve kutsal bayrağımızı korurken şehadet mertebesine ulaşan yiğitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda o gece verdikleri mücadelede gazilik unvanına erişen ve kahramanlaşan kıymetli kardeşlerime de kentim ve tüm vatandaşlarım adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu vatanın evlatlarının kalbinden vatan sevgisini, ruhundan mücadele azmini, bedeninden güç ve kuvveti eksik etmesin. Bu millete bir daha vatan savunması yapmak zorunda kalacağı kötü günleri göstermesin. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününü en kalbi duygularımla kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”