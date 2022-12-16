Uşak’ın alt yapısı kadar spora ve sporcu yetişmesine de önem veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tamamladığı ve inşası devam eden spor tesisleri ile Uşak’ı adeta bir spor üssü haline getirdi.

Uşak’ın alt yapısı kadar spora ve sporcu yetişmesine de önem veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, tamamladığı ve inşası devam eden spor tesisleri ile Uşak’ı adeta bir spor üssü haline getirdi.

Spor alanında yaptığı katkılarla her zaman sporun ve sporcunun dostu olduğunu gösteren Çakın, Uşaklı çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve Uşak’tan şampiyon sporcular çıkarmak amacıyla sporun tüm branşlarında onlara destek olacağını ifade etti.

Uşak’ın her mahallesinde biden fazla spor tesisi oluyor

Çakın, “Spor ve spor yapmak, her yerde olduğu gibi Uşaklı gençlerimize Uşaklılar için son derece önemli bir kavramdır. Sağlıklı birer birey olmak, Uşak’ımızın tanıtılması açısından da sporu çok önemli buluyorum. Geçmişimizde ve kültürümüzde sporun yeri olduğu için de çok önemli. İnsanların spor yapmasını sağlamak Uşak Belediyesi için çok önemli görevlerden birisidir. Bizde bu anlayış üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun her anlamada ileri gitmesi için projeler hayata geçiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteği ile şehrimizin muhtelif semtlerinde 24 adet voleybol, basketbol ve tenis kortu gibi tesisleri gençlerin hizmetine sunduk. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uşak Alper Günbayram Ortaokulu ve Lisesi’nin bulunduğu bölgeye inşa edilen yarı olimpik Şehit Mehmet Kara Yüzme Havuzunda umuyorum nice milli ve dünya şampiyonu yüzücülerimiz yetişecektir.

Yine bu havuzun önünde 260 metrelik bir koşu parkurunun yanı sıra, kapalı halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis sahası, kafeterya, soyunma ve duş odaları gibi donatıları barındıracağı bir spor kompleksi hızla devam ediyor. Karaağaç mahallesinde bulunan Mehmet Hacım Erkek KYK Yurdu önündeki spor kompleksimizin inşası da hızla sürüyor.Yine Karaağaç Mahallesinde yeni bir kapalı spor salonu inşaatı devam ediyor., Ovademirler Mahallesinde yeni bir futbol sahası yaptık.

Uşaksporumuzun tesislerini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile baştan aşağı yeniledik. Halı olan antrenman sahasını çim sahaya dönüştürdük. Şehitler ve Bölme futbol sahalarını da baştan aşağı yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu statlarımız, amatör futbol takımlarımızın maçlarını yaptığı statlar ve aynı zamanda kültür merkezleri olarak görev yapmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte şehrimizdeki gençlerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz yetenek testlerimiz var. Bireysel sporlarda Uşaklı gençlerimizin başarısını artırıp onları ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil edip şampiyonluklar kazanmaları için ülkemizi dışarıda temsil edebilmelerini sağlamak için Uşak Belediye Spor Kulübünde her branşta yarıştırıyoruz. İlkler Şehri Uşak Basketbol takımımıza, kız voleybol ve basketbol takımımıza desteklerimiz devam ediyor” dedi.

Atlı Cirit sporunda belediye desteği ile Türkiye şampiyonu olundu

Uşaklıların çok sevdiği atlı cirit sporu konusunda da Uşak belediyesi olarak büyük destekler sağladıkalrını belirten Çakın, “Geleneksel sporumuz Atlı Cirit Spor alanında göreve başlar başlamaz desteklerimize Türkiye şampiyonluğunu Uşak’a yaşattık. Uşak’ta 50’ nin üzerindeki atlı cirit kulübümüze destek olduk. Bu desteğimiz ödüllü cirit müsabakaları ile kesintisiz sürmektedir.

Şehrimizin profesyonel tek kulübü olan Uşaksporumuza da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi sürdürmeye devem edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum” dedi.