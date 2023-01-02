Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, birçok projenin hayata geçirildiği ve temellerinin atıldığı 2022 yılı için düzenlenen değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Çakın, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile yürütülen projeleri paylaştı ve merak edilenleri yanıtladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, birçok projenin hayata geçirildiği ve temellerinin atıldığı 2022 yılı için düzenlenen değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Çakın, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile yürütülen projeleri paylaştı ve merak edilenleri yanıtladı.

Uşak Belediyesi’nin kenti daha modern ve güzel bir yapıya kavuşturmak adına çalıştığını ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 2019 yılında kent merkezine bağlanan 8 köy ve 1 belde ile toplam hizmet alanının yüzde 26 arttığına işaret etti. Tüm bölgelerde daha yaşanılır bir Uşak için çalıştıklarını aktaran Başkan Çakın, yıl boyunca gerçekleştirilen projelerde kalıcı ve uzun vadeli işlerin hedeflendiğini aktardı.

Söz verilen projelerin hayata geçirilmesi ve kaynakların etkin bir biçimde kullanılması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çakın, “Şehrimizi vatandaşlarımızla güzelleştirmek adına imkân sahibi vatandaşlarımızı projelere dahil ederek, Ankara’daki Bakanlıkların kapısını sık sık aşındırarak şehrimize yeni projeler kazandırdık. 2021 yılının Ağustos-Eylül ayından sonra ekonomik dalgalanma nedeniyle müteahhitlerin ihalelere girmek istememesi, zaman zaman projelerde ön görülenden daha fazla maliyet çıkması aksaklıklara neden oldu. Ancak, seçim öncesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hizmetleri hayata geçirmek için canla başla çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Her anlamda üretimin arttığı bir yılı geride bırakıyoruz.” dedi.

İnsana Dokunan Adımlar Atıldı

Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik yapılan yatırımlara değinen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kurulan topluluklara, topluluklarla birlikte hayata geçirilen etkinliklere ve onlar için oluşturulan alanlara işaret etti. Genç Kuşak için Kule Altı’nın hizmete açıldığına, Genç Kuşak Akademi binasında ise geri sayımın başladığına vurgu yapan Başkan Çakın, toplulukla birlikte Genç Kuşak Fest’in düzenlendiğini de aktardı. Başkan Çakın, yapılan projelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül aldıklarını da ekledi. Öte yandan kadınlara yönelik önemli etkinlik ve projeler gerçekleştiren Kadın Koordinasyon Merkezi için de eski Kız Meslek Lisesi Binası’nın hazırlandığını, içerisinde birçok önemli donatının yer alacağını paylaştı; toplulukla birlikte Moda Fest’in hayata geçirildiğini dile getirdi. Zümra Kadın Topluluğu ile de evde üreten kadınların emeklerinin karşılık bulduğunu paylaşan Çakın, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile mikro kredi desteklerinin başladığını ifade etti, Zümra için stadyumun yan kısmında olduğu gibi yeni alanların kazandırılacağını aktardı. Yaşlılar için Vefa Yaşam Merkezi’nin hizmete sokulduğuna ve Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi projesiyle özel gereksinimli bireylerin de unutulmadığına dikkat çekti. Öte yandan Uşak Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yeni ve detaylı bir aşevine kavuşması için kamu kurum ve kuruluşları, Aşevi Vakfı Yönetimi ve hayırsever vatandaşların desteği ile yeni aşevinin yapımına öncülük ediyor.

Projelerle Dolu Bir Yıl Tamamlandı

Yeşile dokunan yatırımların arttığına da vurgu yapan Başkan Çakın, Yeşil Karaağaç Mesire Alanı’nın ve Bölme Piknik Alanı’nın ilk etabının, ayrıca 100. yıl parkı başta olmak üzere birçok parkın hizmete açıldığını söyledi. Tamamlandığında sosyal tesis, at çiftliği, kamp ve karavan alanları barındıracak olan Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’nin Gurbetçi Festivali gibi özel bir etkinlikle açıldığını da hatırlattı. Başkan Çakın, ayrıca ailelerin ve çocukların yeşile doyacağı Çocuk Kent Projesi’nde temelin atıldığını, çalışma tamamlandığında 40’a yakın etkinlik ve aktivitenin, 16 bin metrekarelik yapay göletin ve çiçeklerle donatılmış bir çevrenin huzurlu zaman geçirmek için yeni bir adres olacağını ekledi. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Belediyemiz bünyesinde bir de sera oluşturduk. Yaz ve kış aylarında sokaklarımızı süsleyen çiçekler artık yüzde 75 daha uygun maliyetle üretiliyor. Hem şehrimiz güzelleşiyor hem de burada ata tohumlarımız korunarak çoğaltılıyor.” dedi.

Eğitim Yaşam Merkezleri Yaşama Değer Katacak

Uşak’ta yaşamanın keyifli hale getirilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, halkın hem sosyalleşip hem mesleki eğitimler alabileceği Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi’ni açtıklarını; Mehmet Akif Ersoy Gündüz Bakım Evi ve Eğitim Yaşam Merkezi’ni, Şekerevleri Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi’ni şehre kavuşturmayı planladıklarını aktardı.

Spor Uşak’ta Değer Kazanıyor

Voleybol, futbol, futsal ve cirit gibi birçok sportif faaliyete imza atan Uşak Belediyesi halkı sporla daha fazla buluşturmak adına yeni projeleri tamamlamak için hızla ilerliyor. Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonu’nu , Gençlik Parkı’nı, Karaağaç bölgesine kazandırılacak Spor salonunu, Esentepe Spor Kompleksi’ni, Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu gibi içerisinde sportif etkinlikler yapılan bir çok projeyi hayata geçiriyor.

Hedef Modern Bir Kent Merkezi

Yayalaştırılan Sokaklar Projesi’nin ve İsmetpaşa Caddesi’ndeki cephe yenileme işlemlerinin tamamlandığını belirten Başkan Çakın, esnafların İsmetpaşa’daki yaz yoğunluğunu olumsuz etkilememesi için kışa doğru yapılmasını talep ettiği zemin yenileme çalışmasının da hızla ilerlediğini ekledi. Eski Uşak Belediyesi binasının arastaya dönüştürüleceğine değinen Çakın, 4 katlı binanın yerine 6 metre daha düşük kotta ve 6 metre geride yeni bir bina inşa edildiğini paylaştı. Ticaret binasına dönüştürülecek inşaatların üst kısmında Esnaf Odaları yer alırken giriş katın dışa bakan ve avlu bölümünde birçok dükkânın bulunacağı projede Uşak Belediyesi Zümra Kadın Topluluğu da el emeği ürünleriyle yer alacak.

Ekonomiye Can Katacak Proje İlerliyor

Kentte ticari hacmin genişlemesi ve yeni yatırımcıların yer sorununu çözmek amacıyla başlatılan 3. Sanayi Sitesi’nde; otomotiv, tekstil, demir doğrama, gıda ve mobilya gibi sektörlerin hizmet vereceği bir alan yapılarak 876 adet işyerinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanları, idari tesisler, cami, kreş ve yeşil alan gibi sosyal donatılar da bulunacak. Süreçte somut adımlar atılacak noktaya geldiklerini paylaşan Başkan Çakın, önümüzdeki yıl itibariyle projenin hız kazanacağına vurgu yaptı.

Çarşı Uşak İle Uşak Değer Bulacak

Uşak Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Çarşı Uşak’ta ayakkabıcılar çarşısı, eski garaj ve Çarşamba Pazarı yeni bir yüze kavuşacak. Kent meydanları, modern dükkanlar, yer altı otoparkı gibi birçok unsuru barındıracak dev proje ile hem mülk sahipleri hem de Uşak halkı önemli bir kazanım yakalayacak. Konuyla ilgili ön protokol için yüzde 85’lik bir alan için olumlu geri dönüş bulunduğunu ve devamının da hızla geldiğini kaydeden Çakın, “Uşak’ın sadece bugününü değil, yarınlarını da güzel kılmak için sağlam adımlar atmak gerek. Şehrimiz için hayata geçireceğimiz projelerde kararlı bir şekilde ilerleyecek; halkımıza kazanım sağlayacak işlere imza atmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kayaağıl Termalde Sona Yaklaşıldı

Kayaağıl Termal Tesisi’nde Uşak Belediyesi tarafından detaylı bir yenileme çalışması başlatıldığını hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Burada da artık çalışmalar son aşamasına yaklaşıyor. Baştan aşağı yenilediğimiz tesisi kısa süre içerisinde tekrar Uşaklı hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız.” dedi.

Projelerde esnafın ve vatandaşların daha güzel ortamlara kavuşturulmasını hedeflediklerine vurgu yapan Başkan Çakın, “Şekerevleri Pazar Yeri’nde 7 bin metrekarelik alanın üstünü kapatarak daha rahat bir alışveriş alanı sunacağız. Karaağaç Mahallesi’ne kazandıracağımız Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu ile hem pazar esnafımıza özel bir alan oluşturacağız hem de buluşmaların sahneleneceği yeni bir düğün salonu hayata geçecek.” dedi.

Çakın, Uşak Belediyesi’nin 2022 yılında ameliyathane, muayenehane ve eczane gibi donatıları da barındıran Geçici Hayvan Bakımevi inşa ettiğini sözlerine ekledi.

Bir hayırsever tarafından yaptırılan ve şu an hizmet vermeye başlayan Seydi Özmercan Yaya Üst Geçidi’nin de yakın zaman içerisinde resmi olarak açılacağı belirtildi.

Yeni Yıl Yeni Projelerle Geliyor

2023 yılından itibaren de birçok projenin hayata geçirileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Sözünü verdiğimiz ve projesini tamamladığımız Dikilitaş Millet Bahçesi için de kısa zaman içinde çalışmaya başlayacağız. Buranın ihalesi gerçekleştirildi. Park alanı içerisinde sosyal tesis de yer alacak. Kemalöz Mahallesi’nde yıkılan ayaklı su deposunun olduğu yere bir gençlik merkezi kazandırmak için ihaleye çıkacağız. Daha önce ihalesi iptal olan Atıksu Arıtma Tesisimiz için de başlayan süreci yakından takip ediyoruz. En kısa zaman içinde bunu da tamamlamak istiyoruz. Hükümetimizden, hemşehrilerimizden aldığımız güçle birlikte yeni yılda da yoğun bir şekilde çalışacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi şehrimize değer katacak tüm projelerin arkasında kararlı bir şekilde durarak hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Uşak’a kazandırılacak yeni stat için ihalenin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılmasını hedeflediklerini aktaran Çakın, ayrıca çay kenarı hattını da bisiklet ve yürüyüş yoluna dönüştürmek üzere çalışmaların başlatıldığı paylaştı. Çakın, kent merkezindeki Millet Bahçesi’nde de ihalenin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.