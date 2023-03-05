Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Turan Ergün’ün Koordinatör Vali olarak görev yaptığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giderek hem Vali Ergün’ü ziyaret etti hem de bölgede incelemelerde bulundu. Sonrasında Uşak’ın kardeş ilçesi ilan edilen Adıyaman’ın Besni ilçesine giden Başkan Çakın kentte yaşayan depremzedelere “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Çakın burada yardım çalışmalarına katılan Uşak belediyesi yardım ekiplerini de ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi almasının ardından çalışmalarda kolaylıklar diledi.