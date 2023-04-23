Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünü ve çocuklara armağan edilen bu güzel bayramı içtenlikle kutladığını belirten Başkan Çakın, Millet Meclisi ile atılan adımın önemine işaret etti. Başkan Çakın, “İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin varlığına kastedilen o süreçte bir meşale gibi umut oldu; birliğin ve beraberliğin simgesine dönüştü. Nasıl ki milletin meclisi milletin bekası için mühim bir yer tutuyorsa bu ülkenin gençliği de öyledir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk; yüce meclisin kuruluş gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir bayram olarak armağan etti. Bu denli kıymet verilen değerli çocuklarımız, ileride çok daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için önemli katkılar sunacaktır. Çocuklarımız, ülkemizi parlayan geleceğe taşıyacak birer yıldız, birer umut kaynağıdır.” dedi.

Başkan Mehmet Çakın, çocukların yüzlerinde daima neşe ve sevinç görmek istediklerini ifade ederek şöyle devam etti;

“Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.”