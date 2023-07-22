Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte belediye tarafından şehrin farklı noktalarında yürütülen ve tamamlanan çalışmaları yerinde incelediler.

Uşak Belediyesinin hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından şehrin farklı noktalarında tamamlanan ve devam eden çalışmaları, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yerinde inceledi. Projeler hakkında detayları aktaran Başkan Çakın, şehrimize kazandırılan her projenin önemine vurgu yaparak, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.