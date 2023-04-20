Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çakın, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Ramazan ayı boyunca kaynaşmayı artırmak adına hemşerileriyle iftar programlarında bir araya gelen Başkan Çakın, “Rahmet, merhamet ve bereket iklimi olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i özlemle karşıladık ve şimdiyse hüzünle geride bırakıyoruz. Sofralarımızı paylaştığımız, bizleri milletçe sevgiyle bir araya getiren ve gönül bağlarımızı güçlendiren Ramazan ayı yine hasretlerin son bulduğu Ramazan Bayramı ile taçlanıyor.” dedi.

Başkan Çakın mesajına şöyle devam etti;

“Bayramlar bizi aynı güzel duyguların etrafında buluşturan, kalplerdeki sevgiyi bir araya toplayan önemli bir değerdir. Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkları unutturan, gönlümüzdeki özlemleri gideren eşsiz günlerdir. Ben Ramazan-ı Şerif’in ardından kavuştuğumuz bu müstesna bayramda; kentimizin her mahallesinde hemşerilerimizin gülümseyen yüzlerinin ve dua ile açılan ellerinin cennet vatanımıza huzur getirmesini, sevgi, saygı ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Uşaklı vatandaşlarımın, Türk milletinin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyor, Cenab-ı Allah’tan bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”