Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, beldedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutlayıp kendilerine karanfil verdi.

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, beldedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutlayıp kendilerine karanfil verdi.

Başkan Çadırcı, beraberinde mahalle muhtarları ile birlikte beldede bulunan okulları gezdi. Burada öğretmenlerle bir araya gelen Çadırcı, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine karanfil verdi. Geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri büyük bir fedakarlık ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerden toplumun tüm kesimi tarafından saygıyla bahsedildiğini kaydeden Çadırcı, ’’Öğretmenlik mesleği zor, bir o kadar da özveri gerektiren bir meslek. Yarınlarımız olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin elinde yetişip geleceğimize yön verecek. Öğretmenlerimizin her gün yanındayız, bugün de günlerini kutlamak istedik. Muhtarlarımızla birlikte okulları gezip öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutladık. Bu sebeple de görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum’’ dedi.