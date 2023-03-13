BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk, sulama göletinin patlaması nedeniyle beldede oluşan hasarın yaklaşık 5 milyon TL olduğunu söyledi.

Yolalan beldesinin bir mahallesinde gece saatlerinde yaşanan taşkın maddi hasara neden olmuştu. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer yetkili ekiplerin beldedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk’tan olayla ilgili açıklama geldi. Yaşanan taşkının mahalleye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan sulama göletinin patlaması nedeniyle oluştuğunu belirten Başkan Çabuk, yaşanan olay nedeniyle beldenin Düzköyü Mahallesi’nde yaklaşık 5 milyonluk bir hasarın meydana geldiği söyledi. Olayın gece saatlerinde yaşandığını kaydeden Başkan Çabuk, “Beldemizin Düzköyü Mahallesi’nde yaşanan taşkın, sulama amacıyla kullanılan göletin patlamasından kaynaklandı. Göletin su gideri tıkanınca su seviyesi artmış, sonra alttan su sızmaya başlatınca göletin ön bölümü daha fazla dayanamayarak patlamış. Gölette bulunan su gece saatlerinde beldemize bağlı Düzköyü Mahallesi’nde taşkına neden oldu. Olay neticesinde 3 büyükbaş hayvan telef olurken, 4 araç ise kullanılamaz şekilde büyük maddi hasar gördü. Bunun yanı sıra 1 ev hasar aldı, 2 ev ise suyla doldu ve kullanılamaz hale geldi. Bazı yollarda da hasarlar oluştu. Taşkın yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Şu an kontrol altına alınmış durumda. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer yetkili ekiplerin beldemizdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için öngördüğümüz maddi hasarın 5 milyon civarı olduğu yönündedir. Tabi tam maddi hasarın boyutu, hasar tespit çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Belediye olarak bizlerinde çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.