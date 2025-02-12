Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan öğrenciler için ’Arkadaşım ben geldim’ isimli çocuk oyunu sahnelenecek, Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise tüm çocukları tiyatroya davet etti.

İlçe genelinde gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra kültürel çalışmalarına da devam eden Karacasu Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklar için ’Arkadaşım ben geldim’ isimli müzikli danslı çocuk oyununu sahneleyecek. Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, çocukları tiyatroya davet ederken, gerçekleştirilecek olan ’Arkadaşım ben geldim’ isimli tiyatro için hazırlıklar tamamlandı. Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir’in sahne alacağı müzikli danslı çocuk oyunu 15 Şubat Cumartesi günü 2 seans olarak saat 14.00 ile 16.00’da Karacasu Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan paylaşımda ise "Karacasu Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı’dan çocuklarımıza tiyatro hediyesi. Müzikli ve danslı çocuk oyunu ’Arkadaşım Ben Geldim’ tiyatrosuna tüm çocuklarımızı ve velilerimizi bu keyifli ücretsiz etkinliğe bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.