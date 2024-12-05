KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları panelinde yaptığı konuşmada, “Biz İtalya’dan Çin’e kadar en büyük sanayi ülkesiyiz. Bunu muhafaza edip geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla bizim bu ekonomik programda iyileştirmemiz gereken, mutlak surette üretimin korunması, istihdamın ve ihracatın desteklenmesiyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye’nin en büyük gücü, üretim gücü ve ihracat gücüdür” dedi.

QNB Türkiye, “Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları” kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerindeki reel sektör temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları toplantılarının şimdiki durağı Kayseri oldu. QNB Türkiye’nin EKONOMİ Gazetesi ve Bloomberg HT işbirliğinde düzenlediği etkinlikte; ticaretin dijitalleşmesi, verimlilik, yeşil dönüşüm ve güncel ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Kayseri iş dünyası ile finans sektörü temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı Kayseri’de yapıldı.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Bloomberg HT Programcısı Dr. Pelin Yantur’un moderatörlüğünü üstlendiği programın konuşmacıları ise Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan oldu.

“Kayseri, 6 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci programda yaptığı konuşmada, Kayseri ile ilgili bilgiler vererek, “Kayseri, çevresinde yer alan 12 şehir için ticaret, turizm, lojistik ve sağlık merkezi konumunda. Kayseri, 5 üniversitesi, 5 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi ile Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ciddi katkı sağlayan bir ilimiz. Toplamda 51 milyon metrekare üretim alanına sahibiz. Proje aşamasında olan 2 OSB’miz daha var. Bunlarda tamamlanınca mevcut OSB’lerimizle birlikte şehrimizde 7 adet OSB’miz olacak. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İlk 500 ve ikinci 500 firma listesinde Kayseri’den toplamda 29 firmayla Türkiye’de sekizinci sıradayız. Mobilya sektöründeki ilk 20 firmanın 11’inin Kayseri’de. Elektrikli ev aletlerinde ihracatta İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Ayrıca e-ticaret uyum endeksinde de yine İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz, 9 bin 632 e-ticaret yapan firmamız var” dedi.

“Model Fabrika, verimlilik, dijitalleşme ve ihracata katkı sağlıyor”

Kayseri’nin e-ticarete çok uyumlu ve dijitale hazır bir şehir olduğunu belirten Büyüksimitci, “Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi ile beraber verimlilik, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm konularında çalışacak şekilde Kayseri Model Fabrika’yı kurduk. Firmaların analizlerini yapıyoruz ve yalın dönüşüm tekniklerini kullanarak verimliliklerini artırıyoruz. Şuana kadar Kayseri’de 150 firmaya 170 projede yerinde danışmanlık hizmeti verdik. Arkasından da dijitalleşme sürecini izliyoruz. Çünkü siz kendinizi, verimliliğinizi görünebilir kılmazsanız dijitalleşmeniz de topal kalıyor. Dolayısıyla dijitalleşirken durum analizlerinden başlayarak yol haritası hazırlıyoruz. Kayseri 4 milyar dolar ihracat, 2 milyar dolar ithalat yapan bir şehir. Yani burası farklı bir memleket. Ama bunun yetmediğini her zaman söylüyoruz ve bu rakamları verimlilik ve dijitalleşme çalışmalarıyla daha yukarı doğru çıkaracağız” diye konuştu.

“Üretimin korunması, istihdam ve ihracatın desteklenmesi gerek”

Ekonomik beklentilere yönelik değerlendirmelerde de bulunan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, asgari ücretin aslında işveren tarafında pek çok kalemi de etkilediğini belirtti. Hem asgari ücretle birlikte oluşan gider kalemlerini hem de asgari ücretin üstündeki maaşların artışlarının, asgari ücret artışını belirleyeceğini kaydeden Büyüksimitci, genel ekonomik görünüm ile ilgili de, “Biz hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Ana problemimiz şuan enflasyon” dedi. 2025 yılının özellikle ilk iki çeyreğinin de bugünden daha iyi olmasını öngörmediklerini de kaydeden Büyüksimitci, “Dünyada çok ciddi sıkıntılar var. Ama ne olursa olsun biz İtalya’dan Çin’e kadar en büyük sanayi ülkesiyiz. Bunu muhafaza edip geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla bizim bu ekonomik programda iyileştirmemiz gereken, mutlak surette üretimin korunması, istihdamın ve ihracatın desteklenmesiyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye’nin en büyük gücü, üretim gücü ve ihracat gücüdür. Sanayici her zaman, hem çalışanları hem de ülkesi için üretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, dijitalleşmenin firmalara sağladığı avantajlar ve Dijital Köprü uygulamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tan, “Dijitalleşmede bir firma bugün geride kaldıysa, yarın işlerini yetiştirmekte çok zorlanacağını düşünüyorum. Dijitalleşme dediğimiz şey aslında bir rekabet avantajı ve özünde bir maliyet optimizasyonu. Daha ucuz maliyetlerle daha çok iş yapabilmenin, daha karlı iş yapabilme ve daha hızlı iş yapabilmenin gereği dijitalleşme. Her firmanın kendi önceliklerine göre dijitalleşmesi lazım” dedi.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ise Kayseri’nin dijitale en hazır şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Herkes zaten işinin gereğini çok iyi biliyor. Bugünlerde riski hesaplayabilmek çok belirleyici unsur. İkinci olarak da maliyeti doğru yere koyabilmek çok belirleyici. Size yük olabilecek hiçbir şeyi omzunuzda taşımamaya özen göstermelisiniz” dedi.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise hem dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hem de ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşil dönüşümün çok daha ciddiye alınarak değerlendirilmesi gerektiğini paylaşan Güldağ, çevresel ürünlerle ilgili de Türkiye’nin bir başarı hikâyesi yazdığını söyledi.