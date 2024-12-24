Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2024 yılı son meclis toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında; meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

KAYSO Meclis Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2024’ün hem ülkemiz açısından hem de firmalar açısından zorluklarla mücadele yılı olduğunu söyledi. Yakın coğrafyamızdaki çatışmaların Türkiye’nin uzun vadeli programlar yapmanın önünde kısmen engel olduğunu dile getiren Özkaya; "Son yıllardaki yüksek enflasyonla mücadele, krediye ulaşımındaki zorluklar, yurt dışı talep daralması, aleyhimizde işleyen Euro/Dolar paritesi ve yüksek faizleri de bu tabloya ilave edebiliriz” dedi. 2025 yılından daha umutlu olduklarını ifade eden Özkaya; "Uygulanan orta vadeli programın etkileri artık yavaş da olsa hissedilmeye başlanmış olup, yılın ikinci yarısından sonra daha da olumlu bir hava oluşacağına inanıyoruz. Nispeten düşmeye başlayan faizler, enflasyon rakamları, bankalarımızın güçlü duruşu ve sakinleşmeye başlayan coğrafi riskler, bu tezimize destek vermektedir. Dikkatimizden kaçmaması gereken bir konu da, kurlardaki yeterli artmış olmayışı ve uzak doğu tehdidi. Türk sanayimizin dikkate alması gereken konu başlığıdır. Tabii bunlara iş gücündeki verimsizlik ve eleman sorunlarımızı da ekleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Zor bir yılı daha geride bıraktık”

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiciler açısından zorluklarla geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek; "2024 yılı, hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi açısından dalgalı bir seyir izledi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler ekonomileri olumsuz etkilemeye devam etti. Bunun yanı sıra Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve Suriye’de devam eden çatışmalar, bölgemizde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları derinleştirdi. Bu durum, ticaret yollarımızda aksamalara, enerji maliyetlerinde artışlara ve ekonomik belirsizliklere neden oldu” dedi.

“Yüksek enflasyon sanayicilerimizi olumsuz etkiledi”

Özellikle yüksek enflasyon, düşük kur ve finansmana ulaşımdaki zorlukların sanayicileri olumsuz etkilediğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci; “2024 yılında Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 oranında büyüdü. Yılın ilk çeyreğine göre büyüme hızları ikinci ve üçüncü çeyrekte binde 2 oranında daralmış oldu. Diğer taraftan sanayi sektörü yüzde 2,2 oranında daralma kaydetti. Bu verilere göre dördüncü çeyrekte ekonomide daha belirgin bir yavaşlama hatta küçülme ihtimali var. Ülkemizin lokomotif sektörü olan sanayinin, gerek yılın ilk yarısı gerekse üçüncü çeyrekte en fazla bedel ödeyen sektör olduğunu görüyoruz” dedi. 2025 yılının özellikle ilk altı ayının 2024’ten daha kolay olmayacağını belirten Başkan Büyüksimitci; "2025’in özellikle ilk altı ayı sanayicilerimiz açısından zor geçecek. Özellikle ilk iki çeyrek bu günden daha iyi olmayacak. İlk altı aydan sonra normalleşmenin başlayacağını düşünüyorum. Ekonomik göstergeler iyi durumda. Finansmana ulaşım daha kolay olacak. Yatırımların önü açılacak. Kısa vadede sıkıntılı olacak ama inşallah uzun vadede daha da rahatlayacağımız bir yıl olacak” diye konuştu. “Yüksek enflasyon ortamında hepimiz kaybediyoruz” diyen Büyüksimitci şunları söyledi;

Önümüzdeki yıl hiç kuşkusuz en büyük temennimiz enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün arttırılmasıdır. Hiç taviz verilmeden enflasyonla yapılacak mücadele, öz güvenimizin artmasına ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayacak. Ekonomik istikrar, düşük enflasyon, istikrarlı bir döviz kuru ve düşük faiz oranları gibi faktörler iş dünyamızın uzun vadeli planlar yapmasını destekleyecek, 2025 yılında da ülke ekonomisi için çok daha fazla değer üretmesine katkı sunacak."

Bu süre zarfında üretim, istihdam ve ihracat kapasitelerinin korunması gerektiğine dikkat çeken Büyüksimitci, sanayicilerin de önümüzdeki yıl yaşanabilecek zorlukları minimize etmek adına, stok yönetimi, maliyet yönetimi ve verimliliğe odaklanmaları gerektiğini söyledi. Kayseri Sanayi Odası olarak 2024 yılında, şirketlerin kurumsallaşması adına yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve e-ihracat gibi sanayi ve ticaretin geleceğini yakından ilgilendiren konular üzerinde durduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci; "Bu konular 2025 yılında da ana gündem maddelerimizin başında olacak. Çünkü bu rekabetçi ortamda ülke olarak daha yüksek katma değerli üretim yapısına sahip olmak zorundayız. Firmalarımızı yenidünya düzenine hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Birliktelik anlamında Kayseri örnek bir şehir”

Kayseri’nin birlik ve beraberlik anlamında örnek bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci; "Ne kadar bir ve beraber olursak o kadar güçlü oluruz. Bu birlikteliğe verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, ilçe belediye başkanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin 4. OSB’si olarak kurulan Erciyes OSB’de ciddi mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, bölgede imar planı çalışmalarında onay aşamasına gelindiğini, önümüzdeki yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine ve altyapı çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdi. Başkan Büyüksimitci son olarak proje aşamasında olan iki farklı OSB üzerinde daha çalıştıklarını açıklayarak, bu OSB’lerinde kurulması ile birlikte Kayseri’nin çehresinin değişeceğini söyledi.