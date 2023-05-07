Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Tarım Bakanlığı’ndan onayı alınan 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin, Kayseri’nin ihtiyacı olan sanayi alanlarını karşılayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde şehre gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; Kayseri’de 4. organize sanayi bölgesi kurulması için Tarım Bakanlığı’ndan onay çıktığını söylemişti. 4. organize sanayi bölgesi için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kurulacak olan OSB’nin şehrin ihtiyacını karşılayacağını aktaran Başkan Büyüksimitci; "Bilindiği gibi Kayseri’de 4. OSB kurulmakla ilgili çalışmaları yürütüyorduk. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı’ndan beklediğimiz onay geldi. OSB’nin kurulmasında en zorlu viraj oydu bizim için. Bu konuda ilgilenen, emeği geçen Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a ve Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etmek istiyorum. Kayseri’nin çok büyük ihtiyacı olan ve çok ciddi bir talep olan sanayi alanlarının geliştirilmesiyle ilgili çok ciddi bir dönemeci geçmiş olduk. Kayseri - Sivas karayolunun 25. kilometresinde, Bünyan’a 19 kilometre mesafede sağlam zemin üzerine yapılacak olan OSB’mize şuan itibariyle bin 400 civarında firmayla ciddi bir talep oluşmuştur. İlk fazını bu şekilde tamamladıktan sonra önümüzdeki aylarda inşallah 2. ve 3. fazlarda genişleme alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Şuan itibariyle ’bismillah’ demiş durumdayız. Kayseri’nin ihtiyacı olan sanayi alanlarıyla ilgili ihtiyacı en azından şimdilik görebileceğimiz 4. organize sanayi bölgemiz de hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Firmaların talep yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyüksimitci; "Özellikle bu organize sanayi bölgesi ’yeşil organize sanayi bölgesi’ dediğimiz çevreye duyarlı organize sanayi bölgesi olacak. Burada katma değeri yüksek, ileri ve orta teknoloji düzeyinde yatırımların olmasını arzu ediyoruz. Bu yatırımcılarımıza öncelik vereceğiz. Burada hedeflenen sektörlerimiz özellikle makina, raylı sİstemler, yenilenebilir enerji teknolojileri, kompozit ve yeni nesil malzemeler, sağlık ve yüksek teknolojili medikal teçhizat ve cihazlar sanayi, elektrik elektronik, optik, otomasyon cihaz ve ekipman sanayi ve en önemlisi de savunma ve mühimmat sanayi ile ilgili firmalarımızı burada öncelikle görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.