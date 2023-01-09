Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak ayı meclis toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2023’de güçlü büyüme performansının sürdürülebilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak ayı meclis toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2023’de güçlü büyüme performansının sürdürülebilmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

KAYSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Sanayi ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Murat Sert, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

2023 yılının ikinci çeyreğinde özellikle ihracat tarafındaki kayıpları telafi edeceklerine inandıklarını söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılını geride bıraktık. Covid 19 salgını sonrasında 2021’de dünya piyasaları hızlı bir toparlanma ile yüzde 5,2 oranında bir büyüme yaşadı. 2022 Şubat ayının sonlarına doğru başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel tedarik zincirlerinde kırılmalara ve enerji maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtı. Artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve sıkılaştırıcı para politikalarıyla birlikte, küresel büyümeye ilişkin beklentiler de aşağı doğru revize edilmiş oldu. Üçüncü çeyrekten itibaren, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle dış talep ve sanayide ivme kaybı yaşandı. Diğer taraftan 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyen ekonomimiz, üst üste 9 çeyrektir büyümesini sürdürdü. Ülke olarak 2022 yılını inşallah yüzde 5 civarında bir büyüme ile tamamlamış olacağız. Hatta bir miktar da geçebiliriz. 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde güçlü büyüme performansını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan verilere baktığımızda; gelişmiş ekonomilerin 2023’de ciddi bir büyüme kaybı yaşayacakları öngörülmekte. IMF, 2022 yılı küresel büyüme beklentisini, yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 3,2’ye düşürdü. 2023 yılı beklentisini de yüzde 2,7 seviyesine indirdi. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, 2023 yılında Türkiye ve dünyayı zorlu bir süreç bekliyor. Ülke olarak biz de küresel ölçekte yaşanan zorluklardan ister istemez etkileneceğiz. Ancak, 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra, küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasıyla özellikle ihracat tarafındaki kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz. Dünyadaki gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansımalarını en aza indirmek için, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, yeni rekorlara imza atacağız” dedi.

Başkan Büyüksimitci, asgari ücret ve SGK prim teşviklerinin istihdama ve üretime olumu katkı sağlayacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yapmış olduğu açıklamasında, bizim de taleplerimiz arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin hafifletilmesini çok önemli görüyoruz. Bu destek, istihdama ve üretime olumlu katkı sağlayacaktır. Yine taleplerimiz arasında yer alan işe yeni alınan kadın ve gençler ile mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlara yönelik SGK prim teşvikinin geçerlik süresi 31.12.2023’e uzatıldı. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdama yönelik teşviklerin geçerlik süresinin de 1 yıl uzatılacağı bilgisini aldık. Tüm bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşil mutabakatın bu yılın en önemli konularından olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl en önemli konularımızın başında Yeşil Mutabakat geliyor. Avrupa Birliği, sınırda karbon uygulamasına 1 Ekim 2023’ten itibaren başlanacağını duyurdu. Özellikle karbon emisyonu yüksek sektörlerimizin bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde ticaretimiz ciddi zarar görecektir. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çerçevesinde şimdilik demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen olmak üzere 6 sektör var. Geçiş dönemi sonunda ise organik kimyasallar ve plastikler gibi farklı sektörlerin de dahil edilmesi mümkün görünüyor. Bu süreçte hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız. KAYSO olarak biz de bu süreçte, odamız bünyesinde kurduğumuz Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm ofislerimiz ile uygulayacağımız projelerle, sanayicilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Ben konuşmamı burada tamamalarken, güçlü bir Türkiye için sanayiciler olarak 2023 yılında da üretmeye devam edeceğiz. Devletimizden de sanayicilerimizin maliyetlerini yükselten ve büyümelerinin önünde engel oluşturan yüklerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakmış olmamız hasebiyle, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimize, Meclis Üyelerimize, Disiplin Kurulu Üyelerimize, Meslek Komitesi Üyelerimize ve Genel Sekreterimiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Başkan Büyüksimitci’nin konuşmasının ardından KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert, oda üyelerine sunum yaptı.