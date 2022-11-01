Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yapımı süren 1 kilometrelik cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç “İnşallah caddemiz günün koşullarına uygun bir anlayış içerisinde kullanıma hazır hale gelecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yapımı süren 1 kilometrelik cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç “İnşallah caddemiz günün koşullarına uygun bir anlayış içerisinde kullanıma hazır hale gelecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, altyapı ve asfalt çalışması süren mahalleleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yapımı süren, Kocasinan Bulvarı’ndan başlayıp Bekir Yıldız Bulvarı’na ulaşacak ana arter olan 6204’üncü caddedeki çalışmaları da yerinde takip etti. Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca eşlik etti.

Alsancak Mahallesi’ndeki cadde çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, çalışmalarda sadece asfaltın göründüğünü ve altyapı çalışmalarının da önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Şimdi bir cadde yapılırken sadece üzerindeki asfalt görünüyor, buradaki altyapı da göz ardı ediliyor. Altyapıların tamamlanmasından sonra da süreç uzuyor ve daha sonra da asfaltı yapılıyor.”

Çalışmalarda emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Büyükılıç, Alsancak Mahallesi’nde yapımı süren 1 kilometre uzunluğundaki 6204’üncü caddenin kış gelmeden açılacağını kamuoyu ile paylaşarak, “Ekibimize, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, Kocasinan Bulvarı’ndan başlayıp Bekir Yıldız Bulvarı’na ulaşacak olan eski halimizin kenarından giden, toptancı esnafımızın hemen yanı başından giden bir ana arterimiz. İnşallah günün koşullarına uygun bir anlayış içerisinde kullanıma hazır hale gelecek. Mevla’m kaza bela vermesin. Yolların standardı yükseliyor, ama risk de artıyor, trafik kurallarına da uyuyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, çalışmaların 2022 yılı bitmeden tamamlanacağını duyurdu.

Kocasinan ilçesi Alsancak Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca ise, Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Memduh Başkanımızın mahallemize ziyareti bizi büyük bir şekilde mutlu etti. Çok sevindik. Ayaklarına sağlık sayın başkanım. 6204’üncü caddemiz yapıma başlanılmıştı. İnşallah çok güzel bir şekilde hizmete sunulacak bu caddemiz. Elinize emeğinize sağlık sayın başkanım” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç ise Muhtar Karaca’yı mahallesine olan ilgisinden dolayı tebrik ederek, “Her şeyden önce mahallesine hâkim olan, gerçekten kadirşinas muhtarımıza teşekkür ediyorum. 6204 cadde diye hemen soruyu sorduk, cevabını aldık. Demek ki bu da gösteriyor ki mahallesi ile adeta iç içe. Kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.