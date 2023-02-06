Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili kurmayları ile birlikte Yardım Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili kurmayları ile birlikte Yardım Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal ile daire başkanları ve genel müdürler ile birlikte Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Yardım Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle geçmiş olsun. Depremin olduğu saatten beri ekiplerimiz ile birlikte ayaktayız. Değerli Valimiz ile işbirliği ve koordinasyon halinde çalışmaları sürdürmek suretiyle takip ettik. Sonrasında Valimiz Kahramanmaraş’a görevlendirildi, biz de AFAD’daki süreci değerli vali vekilimiz ile takip edip, yönettik” dedi.

Lojistik, gıda, kıyafet yardımı için çalışmalar başladı

Büyükkılıç, deprem bölgelerine lojistik hizmetlerden gıda, kıyafet ve ısınma konusuna kadar yardım yapmak için çalışmalar başlattıklarını belirterek şunları söyledi:

“Şu anda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanları, genel sekreter ve yardımcılarıyla birlikte ne yapılabileceğini konuşuyoruz. Gerekli çalışmaları ilçe belediye başkanlarımızla da görüşmek suretiyle koordine etmeyi, Kayserimizde yapılacak çalışmaları, varsa hasarlar onların tespitini de konuşuyoruz. An itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş ilimizde her türlü desteği sürdürmek, AFAD Koordinasyon merkezimiz ile değerli valimizin de orada görevlendirilmesiyle beraber üzerimize düşeni yapacağız. Gerek lojistik hizmetler, gerek gıda, gerek kıyafet, gerekse ısınma konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz.”

Kayseri Büyükşehir ekiplerinin afet bölgesine yola çıktığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Elektrik şirketimiz de 30 personel, 12 araç ve 3 jeneratör ile orada yer alıyor. İtfaiye ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde yola çıktı, yine Fen İşleri ekiplerimiz yollara düştü, araç gereçlerle gerekli destekleri sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, 10 ili ilgilendiren afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “İnşallah bu hasarı da en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatları ve koordinasyon merkezlerimizin işbirliği halinde atlatacağımıza eminiz” diye konuştu.

“Milletimize geçmiş olsun”

Deprem ile ilgili sosyal medyada yapılan açıklamalarla ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, “Yetkili ağızların dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyelim, sosyal medyadaki spekülasyonlara malzeme üretmeyelim, bu süreci en kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.