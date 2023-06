Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından şoför, makinist, parkomat, güvenlik görevlisi, peron görevlisi ve gişe görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerine katılarak, personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, personel verimliliğini arttırmak ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet etme amacıyla hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Ulaşım A.Ş. tarafından güvenlik personellerine eğitim semineri verildi. Ulaşım A.Ş. Eğitim Personeli Mehmet Emin Yıldız tarafından verilen seminerde ’Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri’ eğitim başlıkları belirlenerek, güvenlik personelinin işini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli tüm konular anlatıldı. Seminere katılan ve güvenlik personellerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kamu hizmeti veriyorsan sabredeceksin. Sizlere nasıl davranılmasını istiyorsanız, siz de sizden hizmet almak isteyen kardeşinize o şekilde davranın. Tebessüm önemli. Yerel hizmetler zor hizmetler. Özellikle belediyecilik muhatap olmanızı ve temas etmenizi gerektiren hizmetler” dedi. Dikkate alınması gereken noktanın toplumun huzuru olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç; "Belediyeleri hep sıcak görmek isterler. Seçtiğin, seçildiğin, birlikte yapılan hizmetlerden yararlandığın kesim olarak görülür. Sizin yaptığınız o güzel hizmetlerin her birisi bize olumlu yansır. Mesele ben değil, mesele toplumun huzuru” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, Kayserililere hizmet sevgisine vurgu yaparak, “Kayseri’mizde yaşayan bir buçuk milyon canımız, ciğerimiz, kardeşimizdir. Olayı böyle göreceksiniz. İnşallah doğru olanı, aldığımız terbiye, inanç, kültür gereği insanlara layık olan yaptığımız çalışmalar ile iyi niyetle yola çıkın. Niyet hayır olunca akıbet de hayır olur” diye konuştu. Her yaşta eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her biriniz bizim için çok önemlidir. Biz sizleri bağrımıza basıyoruz. Eğitim her işin başıdır, olmazsa olmazıdır. Biz eğitimi çok önemseriz, her yaş grubunda eğitim, mutlaka kendimizi yetiştirmeliyiz. Günün şartlarına uyarlamalıyız, gelişmeleri takip etmeliyiz. Bu da eğitimle olur. Her birinizin alnından öpüyorum. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’deki diğer belediyelerimiz olarak, kamuoyunda elhamdülillah olumlu olarak anılıyorsak bu sizlerin destekleriyle, çalışmalarıyla, yaptığı güzel işlerle ortaya çıkan bir sonuçtur. Hepinizden Allah razı olsun başarılar diliyorum."

Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Ali Hasdal da eşlik etti. Seminerde, 2023 yılında müşteriye doğrudan temas eden şoför, makinist, parkomat, güvenlik görevlisi, peron görevlisi ve gişe görevlilerine verilmesi planlanan ’Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri’ eğitim başlıkları belirlendi. Çıkarılan eğitim başlıkları altında eğitimler, KAYMEK Huzur Çınarı ekibi tarafının sağlayacağı destekle personele verilecek. Aynı zamanda müşteri şikâyetleri ve disiplin suçlarına göre Kayseri Ulaşım A.Ş. Kurallar, İş Etiği ve Disiplin yönetmeliği eğitimleri de birimlerin belirleyeceği eğitmenler tarafından personele verilecek.