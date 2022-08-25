Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas ilçesinin mahalle muhtarları ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında muhtarların tek tek talep ve tavsiyelerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’nın eteğinde, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri’nin yanı başındaki Talas ilçesinin mahalle muhtarları ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında muhtarların tek tek talep ve tavsiyelerini dinledi.

Yaptığı muhtar toplantıları ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Talas ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Talas ilçesi Erguvan Restoran’da gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ali Hasdal daire başkanları ile 30 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan çok değerli muhtarlarımız, bizim gerçekten her yerde yanımızda yer alıyorsunuz. Bizleri sahiplenen ve seçilmiş kimseler olup orada bizlerin adeta tercümanı niteliğinde gayret eden muhtar kardeşlerimle bir araya gelmekten keyif duyuyoruz. Amacımız yapılanları değil, önümüzdeki süreç için yapılması gerekenleri ve durumumuzu tespit etmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah hep beraber kucaklaşırız. İmkânlarımız, kaynaklarımız sizler için var” diye konuştu.

Talas ilçesinin gelişip, güzelleştiğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Talas’ımız tabi gelişiyor, güzelleşiyor. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın, devletimizin, vatanımızın, milletimizin, dinimizin olmazsa olmazları olarak gördüğümüz bu değerlerin altında birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Şu bir gerçek ki mazlum insanların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sadece bizim değil, dünya insanlığının ona ihtiyacı olduğu anlayışı içerisinde yolumuza devam edeceğimize inanıyor ve umuyorum. Allah’a şükürler olsun, yeni işler yapılacak, yeni projeler hayata geçirilecek. Bizler şehrimizi yerelde daha iyi bir geleceğe taşımak için özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesinde gençlerin yoğun olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Talas’ımızın bir başka özelliği üniversite ağırlıklı olmasıdır. Dolayısıyla gençlerimizin burada yoğun olması, en büyük mahallemizin de Talas’ımızda olması, üstelik de bir hanımefendinin elinin değiyor olması değer şehrimiz için de Talas’ımız için de. İşte tüm bu güzellikleri dediğiniz gibi birbirimize teşekkür ederek hatırlayacağız, yapılması gerekenleri paylaşacağız. Yük ağır, talep çok bunun da farkındayız. Ama şunu da iyi biliyoruz, bir şeyler yaparsanız yeni bir şeyler istenir. O açıdan çok şükür biz size layık olmaya çalışıyoruz. Sizler bizi seviyor, güveniyor, seçiyorsunuz, bizler de gayret diyoruz. Şundan emin olunuz, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle beraber el ele vermek suretiyle adeta kamu hakkını gözeterek, kimsesizin hakkını, yetim hakkını gözeterek, israfa fırsat vermeden insaflı bir yerel yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Şehrimizin kıymetini bileceğiz”

30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehrin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “O açıdan birliğimizin kıymetini bileceğiz, şehrimizin kıymetini bileceğiz. Görevimizi yapmanın çok şükür onurunu taşıyoruz. Kırsal ekibimiz, merkezdeki ekibimiz adeta gece demeden, gündüz demeden koşturuyor” şeklinde konuştu.

“Bu şehirde sizin çok emeğiniz var”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ederek, “Bu şehir önemli bir şehirdir, bu şehirde sizin çok emeğiniz var. Sizin ağabeyliğiniz, büyüklüğünüz ve sizin çatınız altında çalışmak hepimiz için onur vericidir. Allah devlete zeval vermesin, sizi de başımızdan eksik etmesin” dedi.

Toplantıda, yapılan hizmetler konuşulurken, yapılması gereken çalışmalar konusunda da tek tek dinlenen muhtarların tavsiyeleri alındı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak dinledi.

Toplantı sonunda doğum günü olan Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım’a da sürpriz doğum günü pastası kesildi. Başkan Büyükkılıç, Muhtar Yardım’ın doğum gününü kutlayıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi.