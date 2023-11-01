Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ekibi ile birlikte Sarız, Pınarbaşı ve Bünyan’ı ziyaret etti. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin de doğalgaza kavuşacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hizmetten hizmete, gayretten gayrete koşuyoruz. Her şeyden önce gönül belediyeciliğini çok önemsiyoruz” dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ekibi ile birlikte Sarız, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara’yı ziyaret eden Büyükkılıç, sevginin karşılıklı olmasının bir anlam ifade etmediğini, sevginin hasbi olması gerektiğini ifade ederek, “Allah için buradaki dostlarımız bizi seviyor, biz de onları” dedi.

“Şehrimizin merkezini de taşrasını da çok önemsiyoruz”

Kayseri’nin merkezini de taşrasını da çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yakın zamanda muhtarlarımızla birlikte toplantı yaptık. O toplantıda gereken değerlendirmeleri yaptık. Şundan eminiz; yapılanları gördükçe yenileri isteniyor. Biz şehrimizin merkezini de taşrasını da çok önemsiyoruz. Taşramızın da merkezimizdeki donanımla buluşmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“İyi ki Kayseri’miz diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, yegâne gücümüz”

Büyükkılıç, kentteki birlik beraberlik anlayışının altını çizerek, “Dışarıya gittiğimizde Kayseri’mizi özlüyoruz. İyi ki Kayseri’miz diyoruz, iyi ki birliğimiz, beraberliğimiz, yegâne gücümüz diyoruz. Her şeyden önce birlik, beraberlik. Allah’a şükür göğsümüzü gere gere hep söylüyoruz, ay yıldızlı Türk Bayrağımızın altında birliğimiz, beraberliğimiz yegâne gücümüz. Bunu Cumhur İttifakı olarak daha da ileriye taşımak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Hizmetten hizmete, gayretten gayrete koşuyoruz”

Hizmetten hizmete koştuklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliğine dikkat çekerek, “Genel merkezimizin ve teşkilatlarımızın talimatları doğrultusunda birlikteliğimizi koruyacağız. Elhamdülillah hizmetten hizmete, gayretten gayrete koşuyoruz. Her şeyden önce gönül belediyeciliğini çok önemsiyoruz. Mevla’m hayırlı hizmetlere her birimizi vesile kılsın diyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Önce insan”

Büyükkılıç, Sarız sakinlerine istek ve önerilerini sorarak, şunları söyledi:

“Varsa yapılması gereken bir şey elimizden geldiği kadar yapma yönünde gayret gösteririz. Allah’a şükürler olsun hizmetten hizmete koşan bir belediye. 16 ilçe ile hep beraber ağabeyleri olarak da biz elhamdülillah hizmet ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Önce insan. Biz hizmetkâr olma anlayışı içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz.”

Elitaş: “Sarız’ın bütün köylerini, mahallelerini karış karış biliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile telefonla görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç ile birlikte Sarız’ın bütün mahallelerini karış karış bildiklerini ifade eden Elitaş, “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte en çok ziyaret ettiğimiz ilçelerden birisidir. Onun il başkanlığı, benim milletvekilliğim döneminde, onun milletvekilliği, benim il başkanlığım döneminde çok ziyaretlerimiz var. Sarız’ın bütün köylerini, mahallelerini karış karış biliyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün meseleleri çözecektir diye ümit ediyorum. Hepinize selam ve sevgiler yolluyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de “Sağ olsun Memduh Başkanım, evet biz bir Sarız ziyareti planlamıştık, ilçemizi ziyaret edelim demiştik. Biz buraya geleceğimizi söylediğimizde sağ olsun Memduh Başkanım dedi ki; ‘Sarız bizi, biz de Sarız’ı özlemişiz, biz de eşlik edelim’ dedi. Bizim için de çok büyük bir jest oldu. Teşkilatı gördük, mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Özdemir ailesine taziye ziyareti

Başkan Büyükkılıç ayrıca Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in vefat eden amcası Mustafa Özdemir’in evine taziye ziyaretinde de bulundu. Büyükkılıç, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Daha sonra Pınarbaşı’na geçen Büyükkılıç, Üzüm ve beraberindeki heyet, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen İlçe Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’ün yanı sıra Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan ve partililer katıldı.

Başkan Büyükkılıç’tan doğalgaz çalışması müjdesi

Pınarbaşı ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hizmet ettiklerini kaydederek, doğalgaz ile ilgili Kasım ayı içerisinde düzenleyecekleri lansmanla çalışmanın başlayacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

14 ilçede doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını belirten Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde de doğalgaz çalışmalarının başlayacağını söyleyerek, “Depolanmış gaz ile doğalgaz altyapısı oluşturmak suretiyle gaz verilecek. Sıvılaştırılmış gaz deniyor buna. Daha sonra inşallah borular monte edilecek. İnşallah harıl harıl çalışmalar başlayacak. Hiç endişeniz olmasın” diye konuştu.

Büyükkılıç, 6 Şubat depremleri sonrası depremzedelere desteklerinden dolayı da ilçe sakinlerine teşekkür ederek, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetimini tebrik ederek Başkan Büyükkılıç’a ziyaret heyetine ağabeylik ettiği için teşekkür etti.

“AK Parti demek fedakârlık demek”

Son olarak Bünyan’a geçen Büyükkılıç, Üzüm ve beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve partililerle buluştu.

Gerçekleşen ziyarette sözlerine, “AK Parti demek fedakârlık demek” diyerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inanmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmanın çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladıklarını ifade ederek, dana nice yüzyıllara temennisinde bulunduğu konuşmasında, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, gazilere hayırlı uzun ömürler temennisinde bulundu.

“Bu döneme kadar taşraya yapılan hizmet hiçbir dönemde yapılmamıştır”

İsimlerin değişebileceğinin, ancak önemli olanın felsefenin değişmemesi olduğuna işaret eden başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak onun kaygısının bizim kaygımız olması. Biz olayı böyle biliyoruz. İşin özeti Allah’a kul, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam efendimize ümmet olmak şuurudur. Bu anlayışta olursak zaten yapamayacağımız hiçbir iş yok, çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Bu döneme kadar taşraya yapılan hizmet hiçbir dönemde yapılmamıştır gerek hükümetimiz bazında gerekse yerel yönetimler bazında. Bizler hükümetimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibiyle birlikte olduğumuz zaman kendimizi güçlü hissederiz” diye konuştu.

“Memduh başkan zamanında gelen yardım, Bünyan’a hiçbir zaman gelmedi”

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Bünyan ilçesine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç zamanında gerçekleştirilen yardım ve hizmetlerin hiçbir dönemde yapılmadığını vurgulayarak “Sağ olsun, Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.