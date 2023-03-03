Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem ‘geçmiş olsun’ ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılarına Sarıoğlan ilçesi ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem ‘geçmiş olsun’ ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılarına Sarıoğlan ilçesi ile devam etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Sarıoğlan ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile birlikte 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Büyükkılıç’a Sarıoğlan ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım’ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde hem ‘geçmiş olsun’ ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılar yaptıklarını belirterek, “Depremden etkilenen şehirler içerisinde Kayseri’nin olduğunu ifade ederek, her zaman birlik ve beraberlik olgusuyla Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

“Kayserimize yakışan her zaman bu anlayış olmuştur”

Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Elbette yaraları birlik beraberlik içerisinde saracağımıza inanıyorum. 16 ilçemiz Kayseri Büyükşehir Belediye’miz ile birlikte el ele vermek suretiyle yaraları sarma yönünde ilk saatten beri hep beraber olmuş, çok şükür imkânlarını kaynaklarını seferber etmiş ve halen etmeye devam etmektedir. Şehrimize gelen misafirleri hem sizler hem de bizler, misafir etmeye, onların gönüllerinin incinmemesine dikkat ederek, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çok şükür Kayseri’ye Kayserili hemşehrilerimize, Sarıoğlan’ımıza ve diğer ilçelerimize yakışan her zaman bu anlayış olmuştur. O açıdan şahsınıza bu açıdan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Sarıoğlan ile ilgili yapılacak çalışmaları da değerlendirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Elbette bir araya gelmişken, değerli ekibimizle birlikte her zaman Sarıoğlan’ımızla ilgili yapılacak çalışmaları varsa onları da buradan paylaşıyoruz. Devletimizin her zaman olduğu gibi şefkatli, merhametli, yaraları saran anlayıştaki yaklaşımını Kayseri’mizle ilgili mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili mercilere iletmek için takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesindeki yaptıklarınızla bizi gururlandırdınız”

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Başkan Büyükkılıç’a deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan teşekkür ederek, “İlçem ve şahsım adına Sarıoğlan olarak Maraş’taki çalışmalarınızla, deprem bölgesindeki yaptıklarınızla bizi gururlandırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Orada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin olması ve her yere koşması bizi burada gerçekten gururlandırdı. Her toplantınızda belirtiyorsunuz; ‘biz 17 belediyeyiz, tek yüreğiz’ diye. Biz bunu orada gördük. Allah devletimize zeval vermesin, sizleri de başımızdan eksik etmesin. Vefat eden kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum. İnşallah acılar biran önce sarılacak. Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarını dinliyoruz. Sizlerin sayesinde inşallah oralar toparlanacak hızlı bir şekilde” ifadelerini kullandı.