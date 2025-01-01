Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Rahmet, bereket ve mağfiret aylarının habercisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, manevi iklimin en yoğun şekilde hissedildiği özel zaman dilimlerinden biridir. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Kayseri’nin değişik medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Regaip Kandili mesajında dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir Kayseri ve Türkiye için her zaman olduğu gibi bu mübarek gecede de dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim, yapacağımız ibadetleri ve hayırları kabul eylesin” dedi.

Büyükkılıç, mesajını “Bu kutlu gecede sevdiklerimizle bir araya gelip manevi duygularımızı pekiştirelim. Tüm hemşehrilerime hayırlı kandiller diliyorum” sözleriyle tamamladı.