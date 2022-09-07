Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerine desteğini her kulvarda sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, kente öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini karşılayarak bu konuda da destek sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de öğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerine desteğini her kulvarda sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, kente öğrenim için gelen üniversite öğrencilerinin su faturalarının yüzde 50’sini karşılayarak bu konuda da destek sunuyor.

Kayseri’de eğitim-öğretim almak için gelen yükseköğretim öğrencilerine destek sağlayarak, öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte ikamet eden üniversite öğrencilerinin su faturalarının yarısını karşılayarak onların eğitim ve öğretimine büyük imkân tanıyor.

Vatandaşların içerisinde öğrencilere yönelik de hizmetlerini çeşitlendirerek arttıran ve insan odaklı gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, kentte öğrenim gören yükseköğretim öğrencilerine ulaşımdan yemeğe, sportif hizmetlerden ücretsiz çamaşır yıkama hizmetine kadar pek çok konuda yardımcı olurken, evde ikamet eden öğrencilerin su harcamalarının yarısını da karşılama müjdesi verdi.

Sağladığı kolaylık ve gerçekleştirdiği desteklerden dolayı Kayseri’yi bir öğrenci dostu kent haline getiren Bütükkılıç, “Kayseri’miz makarr-ı ulema şehridir. Okur, okutur, okuyanı sever. Geçmişten günümüze öyle olmuştur, pek çok bilim insanı, âlim bu topraklardan çıkmıştır. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Biz de bu eğitim, öğretim, ilim zincirinin bir halkası olmak adına gücümüz elverdiği ölçüde öğrencilerimize eğitim-öğretim alanında destek olmak için destek ve kolaylık sağlıyoruz. Öğrenciysen doğru yerdesin. Senin şehrin Kayseri diyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz” ifadesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde öğrencilere destek projeleri çerçevesinde de yer alan bu proje ile, Kayseri’de bulunan üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.