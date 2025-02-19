Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek merkez ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kayseri’de sosyal ve sağlık hizmetleri kapsamında da proje ve hizmetleri ile dikkatleri çeken Başkan Büyükkılıç, bu doğrultudaki Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yönelik destek ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, gelişmesine katkı sağladığı merkeze ziyaretler de gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Alanında uzman hocalarımızla sürekli fikir alışverişinde bulunarak merkezimizi daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu akşam da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat hocamız ile merkezimizi gezerek iki nöroloji uzmanı olarak önemli değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Canpolat ile birlikte merkezi ziyaret ederek, merkez ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler de edindi.

Büyükkılıç, Nörolog Canpolat ile Merkezin Bölümlerini Tek Tek İnceledi

Başkan Büyükkılıç, Nörolog Canpolat ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki ziyaretinde her bölümü tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler alan Büyükkılıç, Nörolog Canpolat ile merkezi değerlendirdi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti.