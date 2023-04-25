Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dijital Gösterim Merkezi’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan yerli ve milli silah, araç, gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları Kayserililerle buluşturacağını belirterek, 26 Nisan günü saat 17.00’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılacak merkeze tüm Kayserilileri davet etti.

Türkiye’nin Savunma Sanayi alanında kat ettiği mesafe ve elde ettiği başarıları maketler, dijital gösterimler ve 3D animasyon filmlerle vatandaşlara anlatan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, Ankara’nın ardından Kayseri’de vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin gururu milli savunma alanındaki gelişmelerin tüm yönleriyle vatandaşlara anlatıldığı Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nin Kayserililerle buluşacak olmasından heyecan duyduklarını belirterek, “Milli Savunma Bakanlığı’mızın Dijital Gösterim Merkezi, başkentimizin ardından 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de resmi açılış töreni ile vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. Ve 1 Mayıs dahil her gün saat 11.00 ile 22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Dijital Gösterim Merkezi, gurumuz, onurumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin envanterinde bulunan yerli ve milli silah, araç, gereç, teçhizat, mühimmat ve donanımları Kayserili vatandaşlarımızla buluşturacak” diye konuştu.

Dijital Gösterim Merkezi’nin ‘Yüzyılın Gücü - Cesaretin Teknolojisi’ mottosuyla bir ‘deneyim merkezi’ olarak açıldığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nde maketler, dijital gösterimler ve 3D animasyon filmlerle ülkemizin savunma sanayiinin kat ettiği aşama ve TSK’nin modernizasyonu anlatılıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak TCG Anadolu, Atak Helikopteri, SİHA ile 120 ürünün sergilendiği MSB Dijital Gösterim Merkezi 26 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Kurşunlu Otoparkı’nda vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Göğsümüzü kabartan yerli ve milli teknolojileri yakından tanımak ve bu heyecana ortak olmak için hemşehrilerimizi Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi açılış törenine davet ediyorum” şeklinde konuştu.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nde neler var?

Yediden yetmişe her yaş grubuna açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilecek MSB Dijital Gösterim Merkezi 3 ana bölümden oluşuyor. Merkezin dış cephesindeki köşede yer alan LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içeriklerle ziyaretçilere etkileyici bir deneyim olarak sunuluyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nin girişi dijital bir tünel olarak tasarlandı. Çepeçevre bir ekran olarak tasarlanan dijital tünelde ziyaretçiler yürürlerken, TSK’nin kara, deniz ve hava gücünü 3D mapping görsel efekt, özel animasyon ve ses efektleriyle etkileyici bir atmosferde izleyebiliyorlar.

Dijital tünelde Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu SİHA Savaş Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay tankı gibi projelere ait görüntüler muhteşem görsel şovlarla sunuluyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nin ikinci bölümünde ise TSK envanterindeki ürünlerden seçilen maketler ayrı ayrı alanlarda sergileniyor. Silah, araç, donanım, mühimmatlar sahip oldukları yetenekleriyle halkımızın ilgisine özel içeriklerle sunuluyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nin üçüncü bölümdeyse TSK envanterindeki yerli ve milli silahların yanı sıra alanın merkezinde yer alan dairesel dijital alanda silahların yüksek teknolojisi ve üst kabiliyetleri anlatılıyor. Alanda bulunan sergileme ünitelerindeyse namlulu silahlar, mühimmatlar, füze sistemleri ve diğer savunma araçlarının 3 boyutlu maketlerine ve detaylı özelliklerine ulaşılabiliyor.

MSB Dijital Gösterim Merkezi’nde, Milli Savunma Üniversitesi’ne girerek TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti ve kariyerini milli savunma sanayinde sürdürmek isteyenlere de rehberlik hizmeti sunuluyor.