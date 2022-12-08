Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İnsan Hakları Günü Konferansı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli ve anlamlı çalışmanın güzel sonuçlar doğurmasını temenni ederek, “10 Aralık, İnsan Hakları ile ilgili yayınlanan bildirgenin yıl dönümünü vesile edinerek değişik etkinliklerle anılıyor. Elbette hepimiz için önem arz eden bir alan. Aynı zamanda insanlık tarihi kadar da eskidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, insan hakları konusunun bir kültür meselesi olduğunu ifade ederek, “Bu bir kültür meselesi, biz Osmanlıyız, Selçukluyuz, Cumhuriyetiz. O açıdan bizim kültürümüz, inancımız olmazsa olmazımız. Birbirimize saygıda kusur etmiyorsak insan hakları var zaten demektir. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak hareket ediyorsak zaten insan haklarını korumuş oluruz. Ama zulmetmeyi, insanların haklarını yok saymayı, ona değer vermemeyi adeta kendimize ilke edinmişsek bir haktan da söz edilemez. Önemli olan güçlü olmak değil, önemli olan haklı olmaktır. Bizim öğretimizde haklı olan her zaman güçlüdür” diye konuştu.

Ülkenin geleceği olan gençlerin özgüvenli ve donanımlı olması gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, “Gençlerimizin özgüven içerisinde olması lazım, gençlerimizin sosyal yönüyle zengin olması lazım. Gençlerimizin elbette ki ülkemizin geleceği olarak bizlerden çok daha ileride olması lazım. Hak ve özgürlükler konusunda yasal çerçevede canlarımıza, yavrularımıza gereken destekleri onları yüreklendirerek vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, batı ülkelerinin insan hakları konusunda uyguladığı çifte standarda dikkat çekerek, şunları söyledi:

“İşin acı tarafı batı batı diyerek hayranlık duyduğumuz ülkeler kendileri bu konularda acımasızca insan haklarını ihlal ederken gündeme gelmiyor, bizim gibi ülkelerle ilgili herhangi bir konu olduğu zaman yaygara koparmayı da asla ellerinden bırakmıyorlar. Elbette çevremizde olup biten olaylar ve savaşlardan sonra gözlemlediğimiz insanların rengine, ırkına, yaşantısına, inancına bağlı olarak çifte standart uygulayan ülkeleri de hiçbir zaman unutmuyoruz. O açıdan merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bu ülke merhametli insanların ülkesi, bu ülke Müslüman Türk milletinin ülkesi, inanca saygı duymanın en güzel örneklerini veren bir ülke. Bu ülkenin insanı olmak, bu ülkede yaşıyor olmak bizler için onur ve gurur vesilesi. Ülkemizle övünelim, şehrimizle övünelim, birbirimizi sevelim. Bu önemli ve anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan keyif aldığımızı paylaşıyorum.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, acı bir zamanda yaşadıklarını, dünya genelinde yaşanan odak noktası insan olan acı olayları anlatarak, insana saygının ve insan haklarının önemine işaret etti.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yunus Yoldaş ise insan hakları ile ilgili bilgiler verirken, ERÜ Hukuk Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu da 10 Aralık 1948’te Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edildiğini belirterek, o tarihten bu yana 10 Aralık ve haftasında insan hakları ile ilgili bir takım etkinlikler yapıldığını söyledi.

Plaket takdimi gerçekleştirilen programda, İl İnsan Hakları Kurul Üyeleri konferans verdi.