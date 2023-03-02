Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i ziyaret ederek, ilçe merkezli gerçekleşen 4.4 ve 4.0 şiddetindeki depremlerden dolayı ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, “Yaraları dün sardık, bugün sarıyoruz, yarın da sarmaya devam edeceğiz” derken, Başkan İlmek de “Bizi yalnız bırakmadınız, sizin varlığınız bize güç veriyor, kuvvet veriyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i ziyaret ederek, ilçe merkezli gerçekleşen 4.4 ve 4.0 şiddetindeki depremlerden dolayı ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, “Yaraları dün sardık, bugün sarıyoruz, yarın da sarmaya devam edeceğiz” derken, Başkan İlmek de “Bizi yalnız bırakmadınız, sizin varlığınız bize güç veriyor, kuvvet veriyor” dedi.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinin ardından İncesu’ya giden Başkan Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem ilçe merkezli gerçekleşen 4.4 ve 4.0 şiddetindeki depremlerden dolayı ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletirken hem de 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Çok değerli başkanımız Mustafa İlmek beyin şahsında tüm İncesulu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. İki defa 4 ve 4.5 diye nitelendirilen deprem yaşandı. Özellikle İncesu Saraycık bölgesi ve Karpuzsekisi Organize Sanayimizin de arka bölgesi, ister istemez İncesu bu anlamda dikkat çeken ilçemiz haline geldi. İlk bilgilere göre ciddi manada sıkıntı olmadığı yönünde bilgileri telefondan aldık ama deprem ve deprem sonrası artçı sarsıntılar vesilesiyle Yeşilhisar’ımızda, Yahyalı’mızda, İncesu’muzda yapılan Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespitlerinde, ağır hasar ile ilgili tespitler söz konusu olunca ilçelerimizi gezip, vatandaşlarımızla görüştük” diye konuştu.

Büyükkılıç, depremin olduğu andan itibaren Kayseri Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi el ele vermek suretiyle sahada, tüm imkânlarını seferber ederek, vatandaşların ve hayırseverlerin destekleriyle birlikte sahada olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

11 ilde vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyip, yaralılara acil şifalar temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Ancak Kayseri’nin de deprem boyutuyla etkilendiğinin farkındayız. Bu konuda ilçe bazlı çalışmalardan daha çok şehrimizin tamamında depremden hasar gören yapıları da dâhil edecek şekilde il bazlı bir çalışma yapılması yönünde girişimleri sürdürüyoruz. Bunlar teknik konular, devletimiz hiçbir zaman kimsenin mağduriyetine fırsat vermez, bu konuda üzerine düşeni Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dün olduğu gibi bugün de yapar, yarın da yapacaktır. Bu yaraları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber saracağız” ifadelerini kullandı.

“Yaraları dün sardık, bugün sarıyoruz, yarın da sarmaya devam edeceğiz”

Açıklamasında ‘Yaraları dün sardık, bugün sarıyoruz, yarın da sarmaya devam edeceğiz’ diyen Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimizde teşrif eden 50 bin civarında depremden etkilenen canlarımız, misafirlerimiz söz konusudur. Onlarla ilgili çalışmaları hem takip ediyor hem de üzerimize düşeni yapma yönünde gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Yaraları dün sardık, bugün sarıyoruz, yarın da sarmaya devam edeceğiz. 16 ilçemiz de sahada, Büyükşehir Belediyemiz ile el ele çalışmalarda yer alıyorlar, tüm araç ve gereçlerini, imkânlarını, elemanlarını oralarda seferber edip, gerekli çalışmalara destek veriyoruz. Ayrıca değerli başkanımızla 2023’te de çalışmalarımızı birlikte istişare ederek sürdüreceğiz, o konuda da gerekli istişarelerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

“Sizin varlığınız bize güç veriyor”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bugün de bırakmadınız. 6 Şubat tarihinden bu yana zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Başta sizler olmak üzere Maraş’ı eski günlere kavuşturmak adına gayretli çalışmanın içerisindesiniz. Bizler de sizin riyasetinizde bölgede çalışma gayretindeyiz. Bu deprem silsilesi İncesu’muzu da etkiledi. İki deprem yaşadık, ufak artçılar da oldu. Allah’a bin şükür herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir can, mal kaybı yok. Bizi yalnız bırakmadınız, sizin varlığınız bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, toplantının ardından ilçede yapımı devam eden yöresel ürünlerin satılacağı ve yolcular için mini terminalin yer alacağı inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, Başkan İlmek’ten son durum hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç’a, İncesu ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.