Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal yaşam merkezlerini yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, İldem ve Talas’ın ardından Altınoluk bölgesinde 20’nci tesisin de temelini atacakları müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın seçim beyannamesinde ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde yer alan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi ve İldem Sosyal Yaşam Merkezi projeleri tüm hızıyla sürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede ilk olarak İldem Mahallesi’nde hayata geçirilecek İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu’dan son durum hakkında bilgiler alarak, içerisinde bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, stüdyolar, sauna ve buhar odalarının, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek çalışma odası, bilgisayar odası, kütüphane, kafeterya ve ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ile çocuk oyun alanı bulunan 5 bin 69 metrekarelik proje detaylarını inceledi. Daha sonra Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne kazandırılacak olan Sosyal Yaşam Merkezi projesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları eşlik etti.

Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Şuanda Talas’ımızdayız. Gerçekten gelişen, yaşam şartları açısından herkes tarafından cazibe merkezi olarak bilinen Talas’ımızdaki güzel insanlarımıza, daha konforlu, daha sosyal, kültürel ve sportif açıdan fırsat verecek tesislerimizle buluşturma anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“HEM SOSYAL HEM SPORTİF HEM DE KÜLTÜREL YÖNDEN HİZMET VERECEK”

Başkan Büyükkılıç, projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişecek şekilde planlandığının altını çizerek, “Burada hem sosyal hem sportif hem de kültürel yönden hizmet verecek olan tesisimizin çalışmaları hızla devam ediyor. Fahri Taban beyden aldığımız söz gereği 29 Ekim’e burasının yetişeceği yönünde ifade kullanıyor. İnşallah kazasız, belasız tamamlanmasını temenni ediyoruz. Çalışmaları hızla sürdürüyor, Talas’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

ALTINOLUK BÖLGESİNE 20’NCİ TESİS MÜJDESİ

İldem ve Talas’ın ardından Altınoluk bölgesinde 20’nci tesisin de temelini atacakları müjdesini veren Büyükkılıç, “Bu arada İldem’de incelediğimiz 18’inci tesisimiz yapılma aşamasında ve buradaki şuanda incelediğimiz 19’uncu tesis, 20’nci olarak da Altınoluk bölgesinde temelini atacağımız tesis diye paylaşabiliriz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

“Sayın başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Burası, Talas’ın ve Kayseri’nin en büyük mahallesi Mevlana’dır. Türkiye’nin 7’nci kalabalık nüfuslu mahallesidir. 85 bin nüfusu barındırıyor. Onun için burada çok ehemmiyetli bir ihtiyacı bugün karşılamış olmaktan bahtiyarız. Burada sosyal tesis olarak her türlü donanım mevcut. Aynı zamanda yüzme havuzlarından başlayan spor tesisleri mevcut. Kütüphanesi olacak. Bu bakımdan Mevlana Mahallesi 6’ncı etap bölümünde çok ihtiyaç vardı. Üstelik Hulusi Akar Bulvarı, Viyadük ile bağlantılı olan yolunda önemli bir noktasında. Gelen gidenin de ihtiyacını karşılayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sayın başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum.”

PROJEDE NELER VAR?

5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıflar, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlarda mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.