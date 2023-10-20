Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve yeni başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın da eşlik ettiği ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve ekibi ile bir araya geldi.

“Kayseri’mize çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum”

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Orman ve Tarım Müdürü Saklav’a yönelik, “Kayseri’mize çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum” diyerek, “Sayın müdürümüze yeni görevi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tecrübesi ile samimiyeti ile gayreti ile saha adamı kimliği ile inşallah Kayseri’mize çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Mevla’m mahcup etmesin. Bizler zaten kurum ve kuruluşlarla dayanışmayı önemseyen, kaldı ki kırsal ve sulama ile ilgili bizim alanda, sizinle en çok iş birliği yapmamız gerektiğinin farkındayız. O anlayış içerisinde de inşallah bizler de üzerimize düşeni yapacağız, ondan da hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Konuşmasında ziyaretten dolayı teşekkür ederek onur duyduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Başkan Büyükkılıç’a, Aksaray ilinde görev yaparken de kendisini takip ettiğini dile getirerek, “İnşallah biz de buraya başladığımızda tabi amacımız, niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun. Öncelikle bizim müdürlüğümüze vermiş olduğunuz tarımsal alandaki destekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz de özellikle belediyelerimizin, kurumlarımızın bizde bekleyen işleri ile alakalı hızlı bir çalışma yürütmeye başladık. İnşallah bunları da çözerek, hep birlikte istişare halinde devam etmek istiyoruz. Ben her türlü desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ziyarette kentin tarım, hayvancılık ve orman konularına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.