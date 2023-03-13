Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’u ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri’nin tarihine, kültürüne sahip çıkarak projeler üretip, yatırımlar gerçekleştirerek şehre önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu alanda çalışmalarına devam ederken, istişarelerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, İl Müdürü Şükrü Dursun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunup, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, kültür sanat alanında yapılan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri ve güzellikleri olan bir şehirde hem kültür sanat alanında hem de turizm alanında hizmetlerin süreceğini ifade etti.