Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23 Dış Paydaş Toplantısı’na katıldı. Gençliğe vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Gençlere sahip çıkmamız lazım. Bunu yaparken hepimizin de üst düzeyde fedakârlık yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23 Dış Paydaş Toplantısı’na katıldı. Gençliğe vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Gençlere sahip çıkmamız lazım. Bunu yaparken hepimizin de üst düzeyde fedakârlık yapması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019 yılında başlatılan bölgesel kariyer fuarları çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 12 üniversitenin desteğiyle 6-7 Mart 2023 tarihinde düzenlenecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı öncesi Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23 Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, ORA-KAF’23 paydaş sivil toplum teşkilatları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, “Hem şehri tanıtalım hem de güçlü firmaların da katılımını sağlayalım. Orada bir cazibe merkezi oluşturulsun. İş arayan arkadaşların kurumsal firmalara girmekte zorlanması, daha çok kamu kurum ve kuruluşlarını tercih etme yönünde irade göstermesi gibi sıkıntıları kırmamız lazım. Kendi vasfına, niteliğine uygun firmayla buluşturmak suretiyle o gençleri yüreklendirmemiz lazım. Gençlere sahip çıkmamız lazım. Bunu yaparken hepimizin de üst düzeyde fedakârlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabi yerel yönetimler olarak üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde gayret gösteririz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORA-KAF’23’ün iki gün şehrin tanıtılmasına, gençlerin de sahiplenilmesine vesile olacağına inandıklarını ifade ederek, yapılan çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise fuarın 12 üniversitenin birlikte ve Erciyes Üniversitesi’nin organizesinde yapılıyor olmasının çok değerli olduğunu dile getirerek, programın en iyi şekilde yapılıp Türkiye’de ses getirmesini ve öğrencilerin işine yaramasını istediklerini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da fuarın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Türkiye’deki 11 merkezde Erciyes Üniversitesi’ne bağlı 12 üniversite ile birlikte öğrencilerin kendi meslek hayatlarında kariyerleri ile ilgili ortaya koyacakları vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla yapılacağını belirtti.

Konuşmalarının ardından Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı tarafından ORA-KAF’23 hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek toplantının sonunda katılımcılarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.