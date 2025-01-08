Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi’nde gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin modern imkânları ile gençlerin eğitimine destek verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘kütüphaneler şehri’ olma hedefi doğrultusunda hizmete kazandırdığı Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, gençlerle ve çocuklarla sohbet ederek, kütüphanenin sunduğu modern imkânları yerinde inceledi.

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, Türkiye’nin yarınının gençler tarafından şekillendirileceğine dikkat çekerek, Kayseri’deki tüm gençlerin daha donanımlı olmaları adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere güvendiğini belirterek, “Gün içerisinde küçük molalar verip, öğrenci yavrularımla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Çalışan, çabalayan, okuyan her evladımın tüm tesislerimizle her zaman destekçisiyiz” dedi.

Büyükkılıç, gençlere kütüphanede başarılar dileyerek, talep ve önerilerini de dinledi.

Erkilet Kütüphanesi, öğrencilere ve vatandaşlara sunduğu geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor. Kütüphanede 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın bulunuyor. Ayrıca, 800 kişi kapasiteli kütüphanede bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri de sunuluyor.

Erkilet Kütüphanesi, Kayseri’nin eğitim ve kültür hayatına katkı sunan önemli bir değer olmaya devam ediyor.