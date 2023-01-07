Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’ı, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, yönetim kurulu ve dernek üyeleri karşıladı. Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, “Derneğimiz kurulduğundan beri ne zaman kapınızı çalsak bizi hiç geri çevirmediniz. Her zaman destek oldunuz, yanımızda oldunuz. Bugün de bizi kırmadınız geldiniz. Şahsım ve derneğim adına size teşekkür ediyorum. Derneğimiz bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu ilgi de size özel. Dolayısıyla burada bulunan hemşerilerime de katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Develi’nin yerli ve milli anlayışın sembolü olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç da, “Değerli başkanımızın şahsında değerli hemşerilerimin hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizleri davet ettikleri için sağ olsunlar var olsunlar. Kayserimiz, Develimiz bizim yerli ve milli anlayışımızın adeta sembolü olan güvenli limanları, mekanlarıdır. O açıdan Kurtuluş Savaşı’nda malum olduğu gibi Fransızların geldiği ifade edilir. Orada Develili kardeşlerimizin mücadelesi olmasaydı Develi düşerse Kayseri düşer, Kayseri düşerse Türkiye düşer şeklindeki bir yaklaşımla ifade edebiliyoruz. O açıdan bu yerli ve milli anlayışın sahibi olan, şehadet duygusuyla her zaman ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın, vatanının, devletinin ve inancının yanında yer alan Develili hemşerilerimizle biz gurur duyuyoruz. Mevlam bu güzel kardeşlerimizin inşallah sağlıklı, huzurlu hem şehrimize hem de ülkemize değişik konumlarda hizmet yapmasını nasip eylesin diye temennide bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler verdi.