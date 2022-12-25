Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Plaka Teslim Töreni’ne, AK Parti Develi İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Gacer Kafe’yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesi Âşık Seyrani Mahallesi’nde farklı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Plaka Teslim Töreni’ne, AK Parti Develi İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Gacer Kafe’yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Develi ilçesi Âşık Seyrani Mahallesi’nde farklı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi temasları çerçevesinde ilk olarak Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Plaka Teslim Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, törenin ardından Develi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Develi İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği sohbet toplantısına katılarak, gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, gençlere nasihat ve tavsiyelerde bulundu. Büyükkılıç, ardından Kadın Üreticileri Geliştirme Projesi Üretim Tesisi ve Gacer Kafe’yi ziyaret ederek, kadınlardan yapılan çalışmalar ve ürünler hakkında bilgiler aldı. Kadınların ürettiği ürünleri ilgiyle inceleyen Başkan Büyükkılıç, kadın üreticilerin ev ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Develi ilçesi Âşık Seyrani Mahallesi’nde farklı bölgelerde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Aralık ayının 24’ü, maşallah, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyemiz ile el ele, hava şartları demeden, insanlarımızı hizmetle buluşturuyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, değerli kaymakamımızla, başkanımızla, ekibimizle, fedakâr canlarımızla, buradaki insanların beklentisine cevap veriyoruz” dedi. 6 bin tonluk asfalt çalışması yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, “Şuandaki yapılan çalışma 6 bin tonluk bir çalışma. Bu insanlar bizi seviyor, güveniyorsa, bizim de o insanlara hizmet etmemiz yakışır. İhtiyaç varsa elbette onu gidermek bizlerin görevidir. Cenab-ı Allah bu güzel insanlardan razı olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran büyükşehir olarak birinci sıraya yerleşmiş durumdadır. Mevla’m bizi sizlere layık kılsın” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde koordineli bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, şunları söyledi;

“Burada sadece yapılan çalışma bir asfalt çalışması değil. Tüm altyapı birimlerimizin koordinesiyle, elektrik şirketimiz, KASKİ’miz, doğal gaz ile ilgili çalışmalarımız, telekomumuzun yer altına alma çalışmaları derken, Allah’a şükürler olsun bir koordinasyon, bir dayanışma, bir berekete vesile oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetiyle el ele, gönül gönüle hep beraber daha güzel günlere diyoruz.”

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Vatandaşımızın esenliği, huzuru, güvenliği için bizlere, ilçemize vermiş olduğunuz her türlü hizmetten dolayı başta şahsınızı, şahsınızla birlikte kurmay heyetinizi, çalışanlarınızı tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Hava şartlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara devam ettiğini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; “Bir amcamız dedi ki ‘şu kar kış da dahil Büyükşehir Belediyesi durmuyor, helal olsun’ dedi. Şuanda kış mevsimindeyiz, buna rağmen hizmetler devam ediyor, köylerimizde parke çalışmalarımız devam ediyor. Huzurlarınızda ilçemize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı ilçem adına, tüm Develili hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu. Cabbar, Aşık Seyrani Mahallesi’nin Develi’nin en büyük mahallelerinden olduğunu vurgulayarak, “25-30 yıldan beri altyapısının değişmesi için bir beklenti içerisindeydi. Bu size nasip oldu. Mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını gerçekleştiren personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, tatlı ikram etmeyi de ihmal etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, ilçe temaslarında Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar eşlik etti.