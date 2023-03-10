Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte 2014 yılında Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilim adamlarını önemseyen çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 2014 yılında Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’dan bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Daha önce burada ufak bir katkım var. Fahrettin Keleştemur ve Fatih Altun hocamızın o zamanki bizden ricası vardı. Deprem araştırma laboratuvarının kurulması yönünde bizden bir çalışma istemişlerdi. Biz de bilim aşığı bir doktor kardeşleri olarak Melikgazi Belediye Başkanlığımız döneminde bu güzel eser ortaya çıkmıştı. Şuanda doktora, doçentlik tezleri, bilimsel makalelerinin yazıldığı, TÜBİTAK araştırma ve çalışmalarının yapıldığı bir aktif laboratuvar olarak görev yapıyor olmasını onurla ve gururla paylaşıyorum. Hocama özellikle bu güzel hizmete vesile oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nin pandemiden sonra deprem ile ilgili de çalışmalar yaptığına değinerek, “Güncel olarak buralar konuşulmaya başlandı. Değişik alanlarda depremle ilgili yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ayrıca keyif aldım. Nasıl ki pandemi döneminde aşıyı bulan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi var ise şimdi de deprem ile ilgili yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan yaklaşım ile burada hocalarımızı, öğretim üyelerimizi görmek bizleri memnun etti” ifadelerini kullandı.

“Üzerimize ne düşüyorsa bilim adamlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla yapmaya özen gösteriyoruz”

Kayseri için bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Belediye başkanı olarak söyleyeceğim şudur ki, üzerimize düşeni yapma bağlamında her zaman varız ama sosyal medya üzerinden spekülasyonlara alet olmadan, bilim adamlarımızın, ilgililerin resmi kurumların açıklamalar dışında yaklaşımlara itibar edilmesin. Hem bilim adamlarımızla hem yerel yöneticiler olarak hem de İçişleri Bakanlığı’mız AFAD’la, Çevre, Şehircilik Bakanlığımızla mikro düzeyde zemin etüdü de dâhil olmak üzere gündemimize aldığımızı paylaşıyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde bilim adamlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla yapmaya özen gösteriyoruz, tedirgin olmadan süreci beraber yönetelim, bilinçli olarak hareket edelim. Yapıcı yaklaşımından dolayı, bu alanda güvenilen isimlerden birisi olarak Fatih hocamıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum.”

“Böyle bir laboratuvarı bize kazandırdığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Melikgazi Belediye Başkanlığınız döneminde böyle bir laboratuvarı bize kazandırdığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz noktada tabi ki kırılmış olan 7.4 metre atılımlı bir kırık söz konusu olduğu için özelikle Pazarcık depremi ve Elbistan depreminden sonra Anadolu plakası hareketinin bir miktar daha hareket etmesi beklenilen bir sonuçtur ki biz bunlara artçı depremler diyoruz. Bu plaka üzerinde bulunan özellikle Erkilet fayı ve devamında son dönemde yaşadığımız depremlerinde bulunduğu Ecemiş Fay Zonu’ndaki bu kırılmalar aslında küçük depremlerdir. Yaşadığımız depremler bizim binalarımız için küçük depremlerdir ancak biz şunu biliyoruz, vatandaşımız salınımlardan dolayı bir heyecan içerisindeler. Bir binanın kendisine gelen deprem kuvvetini tüketebilmesi için bu salınımların olması bir zaruriyettir. Dolayısıyla bu binanın o deprem kuvvetine karşı koymasının bir ifadesidir” diye konuştu.

Kırılmaların daha büyük fay kırılmasını ve daha büyük deprem oluşumunu kesinlikle ortadan kaldıracağını vurgulayan Prof. Dr. Altun, “Tabi ki biz hep şunu ifade ediyoruz, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız depremi daha önce böyle hissetmediler. Bu alışkanlıklarımızı kazanmamız gerekiyor. Bu kırılmaların daha büyük fay kırılmasını ve daha büyük deprem oluşumunu kesinlikle ortadan kaldıracağını yine tekrarlamak istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Altun Marmara depreminden sonra 4 ay süren artçı sarsıntıları hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak dikkat edin hep azalan artçı hareketler. Geldiğimiz noktada bu deprem 7.4 metrelik bir atılım yapmıştır. Dolayısıyla artçıların 6-6,5 ay sürmesi normal ancak zaman içerisinde bu depremlerin daha da azalması söz konusudur. Özellikle konuştuğumuz Ecemiş Fay Zonu ve devamında Erkilet’in parçalı fay bölgesindeki durumunu dikkate alırsak kırılma miktarları 4-5 kilometreni üzerinde söz konusu olmayan kırılmalardır. Bunların üreteceği depremin büyüklüğü de 5.5 mertebelerinde kalacaktır. O nedenle 5.5’a göre konuştuğumuzda zaten binalarımız bundan daha büyük deprem etkilerine göre tasarlanmış olduğu için kaygılanmak yerli yerinde olmayacaktır. Ancak devamında sakin bir şekilde, kafamızda duvarlardan kaynaklı çatlaklar rahatsızlık veriyorsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’müz bununla ilgili başvurulduğunda gerekli incelemeler yapılmakta. Biraz sabırlı olacağız, bu süreci hep beraber atlatacağız. Bir binanın yorulması için betonarmenin çatlaması, betonarme çatlaklarında her depremden sonra açılması ile konuşulması gereken konulardır. Ancak incelenen yapılarda zaten seviyede özellikle son yönetmeliklere göre yapılmış ki buna 2000-2007 yılları yönetmelikleri ile yapılan binalarda çok rastlamıyoruz. Şehrimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”