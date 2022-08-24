Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarında sona yaklaşılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimizin burada bilimle buluşması adına en güzel şekliyle bir ortam hazırlanıyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarında sona yaklaşılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimizin burada bilimle buluşması adına en güzel şekliyle bir ortam hazırlanıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin ardından hayırsever işbirliği ile yeni bilim ve sanat merkezini kente kazandırıyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler esnasında Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti.

Çalışmalarında sona yaklaşılan merkezde yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç, bina içerisini de gezerek, planlanan birimleri, sınıfları ve atölye odalarını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nin çalışmalarını görmek amacıyla Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Her şeyden önce Kayseri’mizin gerçekten sağduyulu, Kayseri sevdalısı, bilim sevdalısı, hayırsever insanı Murat Kantarcı dostumuza böyle güzel bir binayı, hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Buradaki teknik heyeti tebrik ediyorum. Şurası da olsaydı diyeceğimiz hiçbir eksiği yok. Pırıl pırıl bina hazır. İçinin donanımı Milli Eğitimimiz tarafından, tabi kontrol şefliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden, çevre düzenlemesi de aynı şekilde iş birliği ile Büyükşehir Belediye’mizden olmak üzere geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimizin burada bilimle buluşması adına en güzel şekliyle bir ortam hazırlanıyor. Milli eğitimimize hayırlı olsun diyoruz. Hayırseverimizi tebrik ediyoruz.”

Dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Belediyenin her zaman okullara diğer kamu kurumlarına desteğini esirgemeden, anında ulaştırmasından dolayı ekibimizi de tebrik ediyorum. El ele gönül gönüle diyoruz. Ülkemizi, insanlığı daha güzel günlere ulaştırmak amacıyla hep birlikte dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Teknik heyetimizi de özellikle tebrik ediyorum. İnşallah okullar açılmaya burası pırıl pırıl olacak ve sonrasında hepimizin yüzü gülecek. Bizlerde laf yok icraat var” ifadelerini kullandı.