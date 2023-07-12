Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesleki eğitim kursları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphanesiyle her türlü ihtiyaca cevap veren Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, tesiste incelemelerde bulundu. İlk olarak yüzme havuzunu gezen Başkan Büyükkılıç, burada çocukların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı.

Yüzme öğrenen çocukları izleyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Sevgili yavrularımızı çok seviyoruz. Onların hem sportif hem kültürel hem de bilim anlamında özgüven içerisinde olmalarını, donanımlı olmalarını çok önemsiyoruz. Burada onları ziyaret edip, bir talep ve istekleri var mı onu öğrenmeye çalıştık, keyifleri yerinde” dedi.

Başkan Büyükklıç, çocuklara seslenerek, “Sizlerin huzuru, sizlerin konforu, sizlerin bu özgüven içinde yetiştiği ortamda siz keyif aldıkça biz de keyif alıyoruz. Başarılar diliyorum. Kayseri’de deniz yok ama yüzme şampiyonları buralardan çıkıyor” diye konuştu.

Spor A.Ş.’nin yüzme kursunda eğitim alan çocuklar da, havuzdan çok memnun olduklarını, yüzmeyi öğrendiklerini söyleyerek Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Ayrıca Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Büyükşehir Beyazşehir Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kütüphanede ders çalışan öğrenciler ile sohbet ederek, derslerinde ve sınavlarında başarılar temenni etti.

Büyükkılıç, bilgisayar odasının yanı sıra çocuk bakım odasını da gezerken, burada miniklerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Ardından Beyazşehir KAYMEK Gençlik Merkezleri’ne geçen Başkan Büyükkılıç, sınıfları gezerek, öğrencilere ‘iyi dersler’ diledi. Büyükkılıç, sorduğu soruları doğru cevaplayan öğrencilere saat hediye etti.