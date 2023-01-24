Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte ilçede yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte ilçede yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Özgür Özuzun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uyumlu ve gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Arslan ve ekibine teşekkür etti. Ziyarette, Akkışla’da yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç; “İlçemiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Akkışla Belediye Başkanımıza ve Ak Parti İlçe Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını belirtti.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise Başkan Büyükkılıç’a ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.