Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla başta Kayseri İtfaiyesi olmak üzere AFAD, OSB, ANDA, Türkuaz ve Yesevi sivil toplum kuruluşlarının isimsiz kahramanları ile bir araya geldi.

13 Ekim, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu özel gün çerçevesinde asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri başta olmak üzere afetlerde isimsiz kahramanlar olan Kayseri İtfaiyesi, AFAD, OSB, ANDA, Türkuaz ve Yesevi kurum ve kuruluşların personeli ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Atsız, OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi, ANDA Derneği İl Temsilcisi Şevket Doğan, Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş ve Yesevi Derneği Başkanı Neciyullah Kocabıyık ile ekipleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve personeline ‘hoş geldiniz’ derken, her birinize ayrı ayrı teşekkür etti.

Büyükkılıç, depremlere karşı hazır olmanın önemine dikkat çekerek, “Her halükarda hazır olmamız gereken bir alanda 6 Şubat depremiyle birlikte bir kez daha silkelenmemiz, irkilmemiz ve kendimize gelmemiz anlayışı içerisinde hep beraber bu konuları gerçekten olmazsa olmaz olarak üzerinde durmamız gerektiğini öğrendik” dedi.

İsimsiz yüzlerce kahramana teşekkür eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsimsiz yüzlerce kahramanın yanında az önce ismini zikrettiğimiz kurum ve kuruluşlarımız tüm belediyelerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, hayırseverliği ile bilinen Kayseri’miz orada yer aldı. Hakikaten yağmur gibi yağdı yardımlarıyla, insanıyla, destekleriyle, sıcaklığıyla. Her biriniz ilk saatten itibaren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla o bölgelerde yer aldı.”

“Kayseri, gönüllerde taht kurdu”

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye teşekkürlerini hatırlatarak, “Kayseri’miz sadece komşu ilimizde değil tüm illerde hakikaten desteklerini esirgemedi ve bu konuda fedakârca çalışmalar yaptı. Adeta Kayseri her yere mührünü vurmak suretiyle bu manada olumlu olarak kendinden bahsettirdi ve gönüllerde taht kurdu. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanımız da Kayseri’mize teşrifleri sırasında yaptığı konuşmada da bizlerin şahsında her birinize ayrı ayrı teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

“Hepinizi alnınızdan öpüyorum”

Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, “Bundan sonraki süreçte dayanışarak, yardımlaşarak birbirimizle koordineli bir şekilde çalışarak bu tür olumsuzluklarda her zaman daha da fazla fedakârlık göstererek yer alacağımızı belirtmek istiyoruz. Ayrıca sadece depreme özgü değil tüm afetle ilgili hazırlıklara karşı malumunuz bugün itibariyle de dünya afet riskini azaltma kapsamında bir etkinlik günü olarak 13 Ekim belirlendiği için bizler de sizlerle bir araya gelelim hem bu günü anımsayalım, hem de bu güne özgü sizlere teşekkür edelim diye burada buluşmuş oluyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, alnınızdan öpüyor, iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha nice isimsiz kahramanlar var”

Sözlerine, “Hepiniz kahramansınız. Daha nice isimsiz kahramanlar var. Sağ olun var olun. Nice canlar kurtardınız” diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ise, “13 Ekim, bugün Afet Riski Azaltma Günü kapsamında en azından bir hatırlayalım, yeniden sizlere teşekkür edelim dedik” ifadesinde bulunarak, afetlerde görev alan kahraman ekiplerin yöneticilerine plaket takdim etmek istediklerini söyledi.

Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Kayseri’yi afetlere daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Arın, Başkan Büyükkılıç’ın verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç tarafından, Kayseri İtfaiyesi’nin yanı sıra AFAD, OSB, ANDA, Türkuaz ve Yesevi sivil toplum kuruluşlarının isimsiz kahramanlarına özel hazırlanan plaketler takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün anısına sivil toplum kuruluşları ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.