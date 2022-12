Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının yer aldığı kurmaylarıyla, 2022 yılını değerlendirip 2023 yılı yatırımlarını geniş bir şekilde ele aldığı 9 saatlik bir ‘Yatırım Toplantısı’ gerçekleştirdi.

Toplam harcamasının yüzde 61.31’lik oranını yatırıma ayırarak yine Türkiye’de ilk sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırım planlamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, kurmaylarıyla birlikte 9 saat süren yatırım toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanlarının hazır bulunduğu ve tarihi Kayseri Lisesi binasında gerçekleşen toplantı sabah 09.00’da başlarken, akşam 18.00’de sona erdi. Büyükşehir Belediyesi’nin, 2022 yılının değerlendirilip 2023 yılı yatırımlarının geniş bir şekilde ele alındığı ’Yatırım Toplantısı’ 9 saat sürdü. Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılında yaptığı yatırımları gözden geçirip, 2023 yılında yapacağımız yatırımlarla ilgili birimlerimizin değerlendirme çalışmasını yaptık” dedi. 2023’te yapılacak yatırımları gündeme aldıklarının altını çizen Büyükkılıç; “Gün boyunca değerli birim sorumlusu başkanlarımızı yorduk ve dinledik. Bu bağlamda Etüt Projeler birimimiz başta olmak üzere Fen İşlerimiz, Park Bahçelerimiz, Kırsal Daire Başkanlığımız, Tarımsal Daire Başkanlığımız, Kültür Varlıkları tarihi dokuyu içeren birimimiz olmak üzere 6 birimimiz ile ilgili çalışmaları değerlendirdik. 2023’te yapacağımız yatırımları bir bakıma gündemimize almış olduk. Her şeyden önce şehrine, birimlerine, konulara hâkim, şehrimizin geleceğini aydınlatacak olan çalışmalarda emeği geçen genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza, daire başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, imarlı olan bu güzel şehri ihya etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Amacımıza, bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda, onların isteklerini karşılama yolunda merkeziyle, kırsalıyla çalışmalar yapmak suretiyle imarlı olan bu güzel şehrimizi ihya etme, hizmetlerle buluşturma bağlamında bir değerlendirme çalışması yaptık. Her kademedeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 2020 ve 2021 yılı değerlendirmelerinde 30 büyükşehir içerisinde yatırımdan yatırıma koşan ve yatırıma pay ayırma açısından Türkiye’de birinci sırada yer alan Kayseri’nin 2022 yılı sonunda yapılan değerlendirmesinde, aynı şekilde ilk sıralarda olacağını söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023’te de aynı şekilde Kayseri’mize hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşarak buluşturacağımızı paylaşıyoruz. Kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde yapacağımız çalışmalarla en verimli şekilde israfa fırsat vermeden önceleme anlayışı içerisinde hayata geçiririz diye umuyor ve inanıyorum. Katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve altyapı kuruluşları olarak 16 ilçe belediye başkanı ile değerlendirmeler yapacaklarını, bugüne kadar alınan talepler doğrultusunda 2023’te de ilçelerin beklentilerine cevap verecek gerekli çalışmaları da gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.