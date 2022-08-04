Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Sarıoğlan’da Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği peynir üretim tesisleri ve tarihi Şahruh Köprüsü’nü içeren bir dizi ziyaret geçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Sarıoğlan’da Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği peynir üretim tesisleri ve tarihi Şahruh Köprüsü’nü içeren bir dizi ziyaret geçekleştirdi.

Hiçbir ilçeyi bir diğerinden ayırmadan ziyaret eden ve destekte bulunan Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçe ziyareti çerçevesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan Kaymakamlığı ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Kaymakam Hatice Rüveyda Kahraman ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’dan ilçedeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi alarak son durumu değerlendiren ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi destekleri ile üretim yapan Sarıoğlan ve Pınarbaşı İlçelerinde Kadın Üreticilerin Elinden Geleneksel Peynir Üretim Tesisleri’ne ziyarette bulunarak, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Büyükkılıç’tan Sarıoğlan Karaözü Mahallesi’ne müjde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, ilçe ziyareti çerçevesinde 1492 yılında Dulkadiroğulları’nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırılan Şahruh Köprüsü’nü incelediler. Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Karaözü Mahallesi’ni de ziyaret edip, esnaflara hayırlı, bereketli işler temennisinde bulunarak, istek ve taleplerini yerinde dinlediler.

Şahruh Köprüsü’nün hemen yanı başına millet bahçesi

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 530 yılda birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi köprü olan Şahruh Köprüsü yanındaki Karaözü Mahallesi’ne Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini vererek, “Şu anda Karaözü’ndeyiz. Şahruh Köprüsü’nün hemen yanı başındaki o güzel alanı mesire alanı şeklinde Millet Bahçesi’ne dönüştürerek, vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. En güzel prestijli projemizi de köprüyü tamamlayacak şekliyle hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Başkan Büyükkılıç’ın bu talep üzerine anında talimat verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Sarıoğlan’dayız. Sabahtan itibaren Sarıoğlan ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız ve Sarıoğlan Belediye Başkanımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Sarıoğlan Belediye Başkanlığı ile Sarıoğlan Kaymakamlığı uyum içerisinde Sarıoğlan’ı her geçen gün değiştirme noktasında kararlılar ve azimle çalışıyorlar. Sarıoğlan Belediye Başkanımızın, muhtarımızla beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir talebi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da projeyi uygun buldu ve ekibine yapılması noktasında talimat verdi. Ben de buna şahitlik ediyor olmaktan mutluluk duydum.”

“Memduh Büyükkılıç, bir işe el atarsa tam atar”

Başkan Büyükkılıç’tan övgü ile bahseden Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza Allah razı olsun diyorum. Karaözü’nün bu saatten sonra altın yılları başlıyor. Memduh Büyükkılıç, bir işe el atarsa tam atar, Bekir de onu takip eder” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdesi, mahalleli tarafından sevinçle ve alkışlarla karşılandı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Rüveyda Kahraman, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, Sarıoğlan ziyareti dönüşünde Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde Polis Kontrol Noktası’nı ziyaret ederek, memurlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.