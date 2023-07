Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle arıcılığı geliştirmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 35’i kadın 80 üreticiye 2 milyon 260 bin TL’lik 800 adet arılı kovan desteği sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Zenginleştirilmiş Bitki Çeşitliliği ile Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılma Projesi’ çerçevesinde arıcılığa destek vermek amacıyla Arılı Kovan Dağıtım Töreni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi Yanı Otopark Alanı’nda gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa, üreticiye destek veren bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini belirterek, “Taşrayı üreten, şehrin bir parçası haline getirmek olmazsa olmazımızdır. Tarım İl Müdürümüzün her zaman gayretli, iyi niyetli, bilinçli çalışmalardan ve bizimle iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hem Tarım İl Müdürlüğümüz ile hem de üniversitemiz ile iş birliği yapıyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken, bilimsel olarak bölgemizde hangi ürünlerin, hangi tohumların daha verimli olacağını önemsiyor, bilimsel olarak bunları tespit edip çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“80 KARDEŞİMİZDEN 35’İ HANIMEFENDİDİR”

35’i kadın 80 üreticiye, 10’ar adet olmak üzere 2 milyon 260 bin TL’lik 800 adet arılı kovan desteği sağladıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Ortalama her kardeşimize 10 tane vermek suretiyle 80 üreticimizi böylece sevindireceğiz, onlar da üreterek, bizleri, bölgemizi sevindirip, bölgemizi canlandıracak, şenlendirecek. Bu projenin bir başka özelliği gençleri teşvik etmek, onları üreten konuma getirmek amacıyla da şuanda gençlerin bu projeden yararlandığını paylaşmak istiyorum. Bu projeyi ilan ettiğimizde 7 ilçemizden talep geldi. İnşallah 80 kardeşimize ki bunların 35 tanesi hanımefendi kardeşimizdir. Özellikle hanımefendilere teşekkür ediyor, her zaman gayretleriyle, her zaman üretken anlayışıyla ki sayın valimizin de kooperatiflerle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda hanımlar hep ön planda yer aldı. Onlara fırsat verince, destek olunca özellikle hanım kardeşlerimiz nasıl üretken olduğunu hep beraber gördük.”

“TARIM VE HAYVANCILIKTA DA ‘BİZ DE VARIZ’ DİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılık alanında rekor kıran şehirler arasında olduğunu vurgulayarak, “İki senedir arıcılık ile ilgili talebi hayata geçiriyoruz. Ayrıca coğrafi işaret bağlamında, Özvatan ilçemizin kıymetli belediye başkanının gayretleri ile o yörenin bitkisel özelliklerinden kaynaklı balının da çok özellikli olması bizleri ayrıca keyiflendirmiş ve sevindirmiştir. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimize vesile olur inşallah. Kayseri’miz sanayi şehri olarak anılıyor. 4 milyon dolara yakın ihracatı ile kendisinden söz ettiriyor. Ticaretin merkezi olarak 4 bin yıl önce başlayan Kültepe Kaniş Karum’da Kayseri ticaretin kanunlarını yazıp, merkezi haline geliyor. Bütün bunların yanında tarım ve hayvancılıkta da ‘biz de varız’ diyoruz. Kayseri tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’de ön planda ve rekor kıran şehirler arasında yer alıyor. Üreticilerimize minnettarım, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa gelecek önemli projelerle sizlere destek vermeye hazır olduğumuzu paylaşıyorum” diye konuştu.

‘Üretmesi sizden, teşvik etmesi bizden’ diyen Büyükkılıç, kamuoyunca bu projenin ilgi gördüğünü, gelecek sene ‘Hobim Arıcılık’ diye proje hayata geçirileceğini, arıcılık kursları da verildiğini hatırlattı.

ÖZVATAN BELEDİYE BAŞKANI DEMİR’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise hizmetleri ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Önemli bir gün. Vurgulamadan geçmek doğru olmaz, hakkı teslim etmek lazım diye düşünen birisiyim. Yıllardır Kayseri siyasetinde, yerel yönetimlerde görev yapan birisi olarak şuan itibariyle Kayseri Büyükşehir’imizin özellikle kırsal bölgeye yaptığı, üretim ve üreticiye destek noktasındaki araç gereç, malzeme temini ve desteğinden dolayı şahsım ve Kayseri bölgesi adına teşekkür ediyorum. Hizmet iltifata tabidir. Gece gündüz hangi konu ile ilgili arasak cevap veriyorsunuz, destek oluyorsunuz. Gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Özvatan ilçesinin bal ile gündeme gelen şirin bir ilçe olduğuna da değinen Demir, Özvatan Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Özvatan Kültür Turizm ve Bal Festivali’nin bal üreticisine ve tanıtımına katkı sağlayacağını ifade ederek, katılımcıları Ağustos ayından düzenlenecek festivale davet etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a üretime, üreticiye ve kuruma vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemizin tarıma ve kırsala vermiş oldukları desteklerle son 2 yıl içerisinde bu desteklerin içerisinde arıcılığı da eklediler. 2022-2023 yılları içerisinde dağıtım törenini yaptığımız kovanlarla beraber 2,7 milyon bütçeyle 1220 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleşmiş olacak” dedi.

Şahin, arıcılığın önemine işaret ederek, “Nasıl ki ot olmazsa et olmaz diyorsak, arı olmadan da tarımın olmayacağı ve yapılabilmesi mümkün değildir. Arı bir yandan bal üretimi için çiçek çiçek dolaşırken, diğer taraftan da mevcut çiçeklerdeki tozlanmayı gerçekleştirip üreticiye katkı sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılığın her alanında hem bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediye’miz başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’a, tarım ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdimi yapılarak, üreticilere 800 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

PROJEDE NE AMAÇLANIYOR?

Çiçek çeşitliliği yönünden zengin iller arasında olan ve mevcut çiçek potansiyeli arıcılık için sağlam bir temel oluşturmakta olan Kayseri’de aracılığın daha da fazla gelişmesi adına ortaya konulan proje ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağını, çevreci bir tutum izlenmiş olması ile tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışların meydana geleceği öngörülüyor.

Arıların özellikle çevresel boyutta belirgin faydalarının olduğunu açıklayan çok sayıda literatür bulunduğu ve arıların biyolojik çeşitliliğin artmasında, korunmasında hatta birçok bitkinin neslinin devam ettirilmesi konusunda önemli rol oynadığı bilinirken, bu doğrultuda projenin de çevreye yararlar sağladığı düşünülüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam ediyor. Hibe şeklinde gerçekleşen projenin destekleri sayesinde hem arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Bu anlamda ise proje, Kayseri’de Özvatan, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 7 ilçede uygulandı.