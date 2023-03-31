Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile başkanlığını üstlendiği Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet dolu 4 yılı geride bırakırken, merkezde olduğu kadar ilçeleri de ihya etti. Başkan Büyükkılıç, 4 yılda ilçelere 300’den fazla ziyaret gerçekleştirerek, merkez ve kırsal olmak üzere tüm Kayseri’nin başkanı oldu.

Kayseri’de ortak akıl ve istişareye özel önem vererek her fırsatta vatandaşlar ile kucaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve kırsal kesim olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip ediyor, yerinde incelemelerde bulunuyor.

Son yılda ziyaretlerini sıklaştıran Büyükkılıç’tan ilçelere son bir yılda 106 ziyaret

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Başkan Büyükkılıç, geçen 3 yıllık süre içerisinde 16 ilçeye 200 kez ziyaret gerçekleştirirken, son yılda ise ilçelere yönelik ziyaretlerini arttırdı. Bu çerçevede Büyükkılıç, geride kalan 3 yılda 200 kez ziyaret ettiği ilçelere, son yılda ise 106 olmak üzere 4 yılda 306 kez hizmet dolu ziyaret gerçekleştirdi.

Her ilçeye, kendine özgü hizmet ve değerleme

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra, Anadolu’nun en kadim şehirlerden olan ve her noktasında kendine özgü kültür özellikleri bulunan Kayseri’nin ilçelerinde proje üreten ve hayata geçiren Büyükkılıç, ilçelerin tanınması ve gelişmesi için özveri ile çalışmalarını da sürdürdü.

Birlik ve beraberlik duygusu ile vatandaşla kucaklaştı

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, 4 yıl içerisinde 16 ilçede, binlerce vatandaşla kucaklaşarak, onların görüş, dilek ve taleplerini dinledi.